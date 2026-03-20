Imágenes exclusivas: los Adorni pusieron en venta su departamento de Parque Chacabuco

La venta del departamento de la calle Asamblea es otro dato que ayuda a medir el cambio de escala en la vida de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti. El aviso publicado en Zonaprop ofrece un departamento, frente al Parque Chacabuco, por US$ 289.990, con expensas de $500.000 y la aclaración de que se trata de una operación por dueño directo. La unidad tiene 191 metros totales, 138 cubiertos, cuatro ambientes, tres dormitorios, dos baños, baulera y una terraza-patio de más de 30 metros cuadrados. Este dato presenta una incosistencia con la declaración jurada de Adorni que dice que su departamento tiene 115 metros cuadrados. Raro.

El anuncio busca ensalsar varios atributos para intentar subirle el precio, cuando en verdad, lo que valen son los metros. Dice que el departamento tiene doble acceso con puertas blindadas Pentágono, quincho vidriado, cocina amplia con lavadero independiente, vista abierta al parque, orientación norte, aire acondicionado en todos los ambientes, calefacción central, seguridad 24 horas y SUM en el piso 18. Subraya, además, que el departamento se entrega “tal cual se ve en las imágenes” y hasta insiste con la amplitud, la luminosidad y el sol durante todo el día. El aviso fue publicado hace un mes y al cierre de esta edición tenía 443 visualizaciones.

Adorni en la actualidad vive en un departamento a pocas cuadras de allí sobre la calle Miró de mayor categoría y también adquirió una casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz, en la zona norte de Buenos Aires. El periodista Emiliano Russo publicó un video donde se ve estacionada la camioneta Jeep Compass que compró en 2024.

Algunas fotos del aviso: