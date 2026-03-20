Guerra de periodistas: Rial mostró el chat en el que el Gobierno quiso armarle su programa a Majul

Un episodio insólito se viralizó en redes sociales, cuando Jorge Rial subió un fragmento de un chat de Whatsapp en el que, presuntamente, una funcionaria del área de Comunicación de Presidencia le pide a una productora del ciclo de Luis Majul desarrollar una serie de entrevistas en su ciclo televisivo a tres funcionarios del gobierno nacional. Según la imagen del texto, la empleada de Casa Rosada se confunde de productora televisiva y, en vez de coordinar con los responsables del ciclo periodístico de La Nación +, termina enviando el pedido al equipo de Eduardo Feinmann de A24.

"En realidad la idea era que el trío fuera al programa ultra oficialista de Majul, pero se equivocaron de productor y los mandaron con Feinmann. Acá el WhatsApp donde, por pedido del presidente, arman un programa de televisión a su medida", posteó Rial en su cuenta de X. El periodista de la plataforma streaming Carnaval acompañó el mensaje con un fragmento en el que se puede observar que una funcionaria del gobierno requiere una "salida esta noche de Ibarzábal, Amerio y Quirno juntos" a las 20:45 hs en el piso del estudio televisivo.

Desde la asunción presidencial de Javier Milei, Luis Majul es cuestionado por varios colegas del periodismo en cuanto al estilo de las entrevistas condescendientes con funcionarios del gobierno nacional. En general, las criticas contra el conductor de La Cornisa se debe a que sus preguntas no evidencian un tono confrontativo, ni busca poner en aprietos a los invitados de la administración mileista con repreguntas incisivas sobre temas sensibles. Por el contrario, funcionaron como disparadores para que los entrevistados desarrollen sus posiciones con amplitud.

Este tipo de dinámica —más cercana a la conversación que al reportaje crítico— es uno de los aspectos que suele señalarse al analizar el rol de Majul en el actual escenario mediático. La caracterización del comunicador es posicionada como "un periodista oficialista" o cercano al gobierno de Milei. Por un lado, sus propias declaraciones públicas, donde ha definido al Presidente como “una persona distinta” y ha resaltado positivamente rasgos de su liderazgo, como la “determinación”. Por otro, la línea editorial de su programa y del canal en el que se emite, que frecuentemente ofrece espacios favorables para el oficialismo expongan su agenda sin un contrapunto fuerte.

A esto se suma la reiteración de argumentos coincidentes con el discurso gubernamental —por ejemplo, la crítica a la oposición por carecer de un proyecto alternativo o la valoración de ciertos indicadores económicos—, lo que refuerza la percepción de cercanía. Otro aspecto, es que Majul es uno de los pocos periodistas que pudieron entrevistar al mandatario libertario de manera frecuente. Hasta incluso, en sus redes sociales, ha llevado sugerencias y recomendaciones al presidente de cómo conducirse ante ciertos temas, como las elecciones generales legislativas hasta un plan de alianzas estratégicas con el macrismo.

El estilo Majul habilitó la critica y los cuestionamientos de diversos sectores del periodismo y la publicación de Rial suma esos aspectos cuestionados. Un estilo, junto con sus opiniones públicas y la orientación de su programa, que se considera próximo al oficialismo en la etapa política encabezada por Milei.