Así fue el primer acto político del pastor evangélico Dante Gebel

La cita en el microestadio de Lanús tuvo todos los condimentos de una campaña moderna: estética de show, épica religiosa y un protagonista que, paradójicamente, encabezó su propio lanzamiento a miles de kilómetros de distancia. Dante Gebel, el "pastor de los jóvenes", oficializó su desembarco en la arena política argentina con un acto que funcionó como un experimento de su flamante construcción federal.

Mientras sus seguidores colmaban las gradas bonaerenses, el líder espiritual se encontraba en Guatemala cumpliendo compromisos previos. Sin embargo, su ausencia física no impidió que el "gebelismo" exhibiera sus credenciales: una estructura que busca presentarse como el nuevo fenómeno outsider, capaz de captar el voto de quienes ya no encuentran respuestas ni en el oficialismo ni en la oposición clásica.

El "operativo clamor" 2.0

Bajo la consigna de un armado transversal, el evento en Lanús sirvió para medir el alcance de su tropa. Hubo un esfuerzo consciente por despegarse del rótulo estrictamente religioso para mutar hacia una plataforma política de alcance nacional. Sus armadores locales enfatizaron que el proyecto de Gebel no es solo para el mundo evangélico, sino una propuesta "para todos los argentinos" que buscan una renovación ética en el poder.

El discurso que bajó desde el escenario —y que se replicó en pantallas gigantes— hizo hincapié en la gestión, la eficiencia y los valores, evitando las definiciones ideológicas tajantes que suelen dividir aguas. Es, en esencia, la construcción de un producto político basado en el carisma personal y en la capacidad de llegada directa que Gebel ya ostenta a través de sus masivos canales de comunicación.

El outsider que faltaba

Para los analistas del sector, Gebel se vende como el heredero natural de una nueva derecha popular o una alternativa de centro-derecha con fuerte anclaje social. La elección de Lanús como punto de partida no fue azarosa: es el corazón del conurbano donde las estructuras territoriales están crujiendo.

Su equipo confía en que su figura puede penetrar allí donde la política tradicional fracasó. Con este primer acto, el "gebelismo" dejó de ser un rumor de redes sociales para convertirse en un factor real de poder. El interrogante que queda flotando es si su influencia digital y espiritual podrá traducirse en una estructura electoral sólida que sobreviva a la primera prueba en las urnas sin la presencia constante del pastor en el territorio.