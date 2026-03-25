El desopilante cruce entre Lilia Lemoine y Malena Galmarini: "kuka" versus "lela"

La red social X (ex Twitter) volvió a convertirse en el ring preferido de la política argentina, esta vez con un enfrentamiento que mezcló causas judiciales, internas partidarias y términos que rozan lo bizarro. Todo comenzó con un posteo de Sebastián Galmarini, quien cuestionó duramente a Karen Reichardt tras sus polémicos dichos sobre la "Memoria Completa". "Sería gracioso si no fuera porque das vergüenza y lástima", disparó el diputado.

Pero el clima terminó de caldearse cuando la diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, saltó al barro digital para defender la posición oficialista con una ráfaga de munición pesada:

"Vos sos kuka. Tu líder está presa por robar. Tu partido está destruido. Tu colega de Tucumán enfrenta un desafuero por extorsión y trata. Lo único que les queda es arrancar cables e insultar a las mujeres de LLA... y tienen a Pagano de vocera. Están hechos mierda", sentenció Lemoine.

La respuesta no se hizo esperar y llegó de la mano de Malena Galmarini. La ex titular de AySA no solo recogió el guante para defender a su hermano, sino que elevó la apuesta con una serie de interrogantes que sugieren tramas de espionaje y manejos internos dentro del esquema de Javier Milei.

"Vos sos lela. Tu líder es un estafador, ¿vos cenaste con Novelli? ¿Tenés alguna llamada o encuentro con Hyden Davis? ¿O sos parte de la cuota del 3% de Karina?", retrucó Galmarini, apelando a los argumentos que complican al Gobierno.

Para cerrar su contraataque, la esposa de Sergio Massa lanzó un dardo hacia el vocero presidencial —"Ni hablemos de tu amigo Adorno que se olvida de declarar cositas"— y reivindicó la figura de su marido asegurando que "estuvo marchando con el pueblo". El cierre, con un tinte irónico, fue el espejo de la agresión recibida: "Hechos mierda están ustedes, Li querida".

El remate de Lilia: carpetazos y pases de factura

Lejos de dejar la última palabra en manos del clan Massa, Lemoine redobló la apuesta con una respuesta que incluyó acusaciones de gestión económica y una revelación explosiva sobre la campaña presidencial de 2023.

“Tu marido nos dejó al borde de una hiper y empobrecidos. Ya fracasó. ¿Pudiste devolver los muebles? Malena, ¿te contó tu marido que me mandó a ofrecer trabajo en el ’23? No pregunté 'cuánto'... dije NO. Porque no soy Canosa. Estoy acá por Javier Milei”, disparó la diputada libertaria.

Con esta estocada final, Lemoine no solo apuntó a la herencia del exministro, sino que metió una cuña en la interna familiar y mediática. Un cierre de alto voltaje para una pelea que parece estar lejos de terminar.