Fenómeno barrial: boom de consultas por el departamento de Adorni en Parque Chacabuco

El departamento de la calle Asamblea, en Parque Chacabuco, puesto a la venta por US$ 289.990, se convirtió en una de las publicaciones con más movimiento de la zona en Zonaprop, tras la publicación de NOTICIAS. A 30 días de publicado, el aviso recibió 1.481 visualizaciones. El 26° día acumulaba 443 visitas, por lo que en los últimos cuatro días sumó 1.038 vistas más. En total, ese recorrido representa un incremento del 234,3% respecto de aquel registro.

La propiedad está ubicada frente al parque y se ofrece con expensas de $500.000, bajo la modalidad de dueño directo. De acuerdo con el aviso, la unidad tiene 191 metros totales, 138 metros cubiertos, cuatro ambientes, tres dormitorios, dos baños, baulera y una terraza-patio de más de 30 metros cuadrados.

Ese metraje presenta una diferencia con la declaración jurada de Manuel Adorni, donde figura un departamento de 115 metros cuadrados. La inconsistencia aparece entre los datos consignados en el portal inmobiliario y la información patrimonial declarada.

Link al aviso.

En la descripción del aviso se enumeran distintas características de la unidad: doble acceso con puertas blindadas Pentágono, quincho vidriado, cocina amplia con lavadero independiente, vista abierta al parque, orientación norte, aire acondicionado en todos los ambientes, calefacción central, seguridad 24 horas y SUM en el piso 18. También se indica que el inmueble se entrega “tal cual se ve en las imágenes”.

Con la actualización de hoy, el aviso quedó entre las propiedades con mayor nivel de consultas en Parque Chacabuco dentro de ese portal.

Adorni vive actualmente en un departamento de mayor categoría sobre la calle Miró, a pocas cuadras de allí. Además, adquirió una casa en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, y en 2024 compró una Jeep Compass, que fue mostrada en un video difundido por el periodista Emiliano Russo.

La venta del departamento de Asamblea suma así otro dato sobre los movimientos patrimoniales del vocero presidencial y el nivel de interés que generan sus bienes en el mercado inmobiliario.