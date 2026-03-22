Adelanto: El salto "new rich" de los Adorni

En una de las tantas entrevistas que dio Manuel Adorni, tras el escándalo por el viaje de su esposa dentro de la comitiva oficial a Nueva York, dijo que “probablemente no tenga sentido” que Bettina Angeletti vuelva a viajar con él, aunque sin poder asegurarlo. Esta reflexión en potencial no solo se refiere al impacto político que tuvo el Gobierno por la presencia de Angeletti en el viaje, sino también al impacto personal sufrido por el propio Adorni. Desde hace diez días todas las miradas se posan sobre él y su esposa y comenzó a llamar la atención el notorio salto económico que tuvo el jefe de Gabinete.

Durante 2024 dejó su departamento de la calle Asamblea en Parque Chacabuco, el cual puso en venta a un precio estimado de 290 mil dólares, y se mudó a otro departamento de más categoría y más metros en el mismo barrio, priorizando la cercanía con la escuela de sus hijos. Pero, además, la diputada Marcela Pagano denunció que la familia Adorni tendría una casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz, en la zona norte de Buenos Aires.

Antes de llegar a la gestión pública, Adorni era eso que en la televisión rinde bastante: un panelista de economía con tono filoso, una cara repetida en estudios, radios y redes, siempre listo para la réplica rápida y la frase picante. La llegada al gobierno de Javier Milei lo corrió de ese lugar y lo puso en otro mucho más sensible: primero como vocero, después como secretario de Comunicación y Medios y más tarde como jefe de Gabinete. En poco tiempo pasó de comentar la gestión a administrarla y, por ende, a caer en las frívolas debilidades del dinero y el poder.

Para empezar, su esposa comenzó a tener más trabajo y aumentar su facturación, convertida en emprendedora. Bettina Angeletti se presenta como consultora y coach organizacional. Tiene su propia empresa, +Be, orientada a servicios de desarrollo de liderazgo, transformación organizacional y consultoría para empresas. Según los registros de Nic.ar, la web masbe.com.ar figura a su nombre y fue dada de alta en mayo de 2024, cuando Adorni todavía era Subsecretario de Vocería y Comunicación. Uno de sus clientes principales es una empresa amiga del poder, llamada Foggia Group, liderada por Marcelo Dionisio, un empresario que, según los registros de visitas a la Casa Rosada a los que tuvo acceso NOTICIAS, es un asiduo visitante de las oficinas de Karina Milei y también de Adorni. Dionisio tiene más de un motivo para visitar la Casa de Gobierno. El principal: es la pareja de Mara Gorini, la mejor amiga de Karina Milei, que trabaja junto a ella en la Secretaría General de la Presidencia. El predio de Tecnópolis está atravesando una licitación por 25 años que deberá resolverse este año y Dionisio es uno de los interesados en quedarse con el terreno, con la intención de construir un estadio Arena.

Además, en la sección clientes de su web se mencionan empresas con contratos fuertes con el Estado: el Grupo Datco, por ejemplo, es proveedor de organismos como ARCA, AySA, Banco Central, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos. Otro cliente es National Shipping S.A., una histórica contratista de YPF, según la denuncia de la diputada Marcela Pagano.

La denuncia de Pagano también apunta hacia atrás en el tiempo, cuando Adorni era Secretario de Comunicación y Medios. En mayo de 2025, impulsó un proceso licitatorio para la contratación de servicios de mensajería masiva: 36 millones de SMS, 600 millones de correos electrónicos y 12 millones de llamadas automatizadas para dependencias del Estado. El contrato fue adjudicado el 30 de diciembre de 2025 a la empresa ATX S.A. por un monto de $3.650.226.300.

​Lo que la denuncia señala es que las tres empresas que participaron (ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.) presentarían vínculos cruzados: el presidente de ATX, Rubén Santiago Ward, habría trabajado con el presidente de Area Tech, Pablo Javier Casal, hasta 2022; ambas empresas y una tercera (Lugalu S.A.) comparten o compartieron domicilio en la misma dirección del barrio porteño de Parque Patricios. Según la presentación judicial, esto configuraría una posible simulación de competencia: empresas formalmente distintas pero materialmente vinculadas, diseñadas para dar apariencia de pluralidad en una licitación que habría estado condicionada de antemano.

Agenda. Adorni tenía un plan original para su viaje a Nueva York: el sábado 7 de marzo iban a viajar todos a Nueva York. Él en el avión presidencial y su esposa en uno de línea. Se encontrarían allá. Pero la agenda cambió y se adelantó el viaje por una actividad con Donald Trump, así que viajaron todos para Miami en el avión presidencial. El domingo 8 siguieron rumbo a Nueva York y visitaron la tumba del Rebe de Lubavitch. Ahi se vio la foto en la que estaba Angeletti junto a Adorni y se desató la tormenta. Según el frustado plan inicial, ella aprovecharía a estar unos días en Nueva York, donde supuestamente tenía una agenda de trabajo, aunque participó de varias actividades oficiales. El Argentina Week terminaría el miércoles 11 y el jueves solo quedaba una actividad con gobernadores, y después todo listo para pasar unos días de paseo por una de las ciudades más importantes del mundo. Nada de eso se pudo concretar porque el escándalo habia esacalado a niveles inimaginables y Adorni dijo que iba a “deslomarse”, y tuvo que agregar una actividad extra el viernes para justificar su presencia en Estados Unidos. Visitó la bolsa de comercio de ese país, donde lo recibió el responsable de relaciones institucionales y le dieron un paseo por el recinto junto al cónsul en Nueva York Gerardo Díaz Bartolomé. El sábado tuvo que volver. Deslomado.