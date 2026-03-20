Siguen los cómics de Milei, ahora con Massa, Alberto Fernández y Kicillof

No es una novedad que el Presidente utiliza la estética del cómic para comunicarse con su base electoral, pero la última serie de ilustraciones subidas a sus redes eleva la apuesta de la confrontación directa. Con las siglas MAGA (Make Argentina Great Again) y su clásico VLLC como telón de fondo, las nuevas piezas gráficas presentan un esquema repetitivo pero efectivo para el ecosistema digital: un villano de la "herencia", un problema irresuelto y un Milei providencial que llega para desplazar al antecesor.

La narrativa de esta nueva entrega se divide en tres actos de limpieza institucional. Primero, aparece Sergio Massa asociado a una inflación asfixiante; acto seguido, el avatar de Milei lo aparta y los gráficos muestran una caída vertical de los precios. El guion se repite con Alberto Fernández, donde el Presidente interviene sobre los índices de pobreza, y alcanza su clímax con Axel Kicillof. Allí, el foco es el juicio por YPF de 16.000 millones de dólares, que el cómic resuelve con una imagen televisiva anunciando que Estados Unidos suspendió todos los juicios contra la petrolera.

La estética como gestión.

Como ya ha analizado NOTICIAS, esta no es la primera vez que el mandatario se pone en "modo cómic". Esta estrategia busca, mediante trazos heroicos e hiperbólicos, simplificar procesos económicos complejos en victorias morales rápidas. Las ilustraciones no solo funcionan como propaganda, sino como una herramienta para fijar una realidad paralela donde la voluntad individual del líder es suficiente para torcer el rumbo de los indicadores más esquivos.

Mientras la oposición intenta rearmarse en el territorio, el oficialismo sigue ganando la partida de la atención en las pantallas. En este universo de viñetas, los problemas estructurales de la Argentina no requieren acuerdos ni leyes, sino la entrada en escena de un personaje que, con una frase cortante, promete ordenar el caos de décadas. Para el universo libertario, el cómic no es ficción; es la hoja de ruta de la refundación nacional.