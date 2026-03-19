Tras el escándalo por su viaje con Adorni, Marcelo Grandio no fue a su programa en la TV pública

La silla vacía en el set de “Gritalo Mundial” no pasó desapercibida. Este martes, entre las 17 y las 19 horas, el canal de streaming de la TV Pública emitió su programa deportivo, pero con una ausencia de peso: Marcelo Grandio, el conductor y amigo personal de Manuel Adorni, no estuvo al frente del ciclo.

La desaparición mediática de Grandio se da en el ojo de la tormenta. Fue el periodista Alejandro Alfie quien encendió la mecha al confirmar que el conductor no se presentó a la emisión de ayer. El motivo oficial del "faltazo" es el silencio, pero el trasfondo es el escándalo ético y político que generó su reciente viaje a Punta del Este junto al vocero presidencial.

El viaje de la discordia

Lo que intentó ser una escapada de relax entre amigos terminó siendo un dolor de cabeza para la gestión de medios estatales. Las imágenes de Adorni y Grandio en Uruguay no solo alimentaron críticas por el momento de ajuste que atraviesa el país, sino que pusieron la lupa sobre el contrato de Grandio en la TV Pública, programa que comenzó apenas el 10 de febrero pasado.

Desde las oficinas de la Avenida Figueroa Alcorta, los rumores de rescisión de contrato suenan cada vez más fuerte. La dirección del canal estatal analiza si la exposición del vínculo personal de Grandio con el principal comunicador del Gobierno afecta la imagen de una señal que, paradójicamente, el propio Ejecutivo ha puesto bajo la sombra de la privatización o el cierre.

El factor Adorni

La relación entre el vocero y el periodista trasciende lo profesional. Sin embargo, en el ecosistema libertario, donde la "casta" es el enemigo a vencer, este tipo de privilegios —un contrato estatal para un allegado directo que luego vacaciona con su referente político— resulta difícil de digerir, incluso para la base propia.

Por ahora, Grandio optó por el perfil bajo. Su ausencia en "Gritalo Mundial" podría ser una estrategia de enfriamiento o, como sospechan muchos en los pasillos del canal, el primer paso hacia una salida definitiva por la puerta de atrás.