Lo que le faltaba a Adorni después de Nueva York: también es parte del caso Libra

Manuel Adorni, el chamuscado jefe de Gabinete de los hermanos Milei, tiene un pie en cada uno de los esándalos del momento. Su participación estelar en el del viaje a Nueva York ya se conoce de sobra: voló con su mujer, lo fotografiaron y lo pescaron. Y de nada sirvieron la defensa del Presidente y las extrañas explicaciones que hablaban de “costo marginal” argumentando que sobraba lugar en el avión oficial para que se subiera a bordo su señora, Bettina Angeletti. Y sobre llovido, mojado: horas después trascendió otro viaje del funcionario en avión privado a Punta del Este, durante el fin de semana largo de Carnaval. Demasiadas millas y muy pocas explicaciones.

Sin embargo, el relanzamiento del criptoescándalo Libra, a partir de documentos que hablan de un supuesto pago de 5 millones de dólares a Javier Milei para lanzar el tuit que posibilitó aquella estafa, pareció darle un respiro al jefe de Gabinete. Para ocultar un elefante, nada mejor que taparlo con otro. De pronto, ya no se hablaba de Nueva York y Punta, sino de la voracidad de un Presidente y su gran hermana para cobrar por todo lo que hacen. Adorni fue corrido de escena por Libra.

Claro que la calma tal vez no le dure mucho. Porque lo cierto es que el funcionario también fue parte, como vocero presidencial, de aquella trama. Aparte de los personajes más conocidos de la historia -los hermanos Milei, el empresario argentino Mauricio Novelli, el norteamericano Hayden Davis y el singapurense Julian Peh-, el único que aparece involucrado junto a ellos es Adorni. Estuvo presente en reuniones estratégicas, como la celebrada el 19 de octubre de 2024 en el Hotel Libertador durante el evento Tech Forum Argentina. En aquel encuentro también participaron el presidente Milei y los mencionados Novelli y Julian Peh. Aquel fue el primer approach para lo que siguió después.

El 30 de enero de 2025 se registró una nueva reunión en la Casa Rosada en la que volvieron a verse las caras los mismos protagonistas: Milei, Novelli, Peh y -otra vez- Adorni.

¿Qué hacía el vocero en aquellos encuentros? ¿Actuó como un lugarteniente de su jefa política, Karina Milei? ¿Estuvo ahí porque se requería un testigo de lo conversado? Son preguntas que aún no quiso responder.

Adorni no tiene paz: se está deslomando entre Nueva York y Libra.