Milei y el Banco Central: de querer demolerlo a remodelarlo

Cuando Javier Milei era tan solo un panelista de TV, había un tema que lo hacía brotar más que el resto: la existencia del Banco Central, al que juraba odiar. De hecho, tal era su rechazo a esta institución que, en la época en la que hizo un show teatral —“El consultorio de Milei”— cerraba cada función destruyendo una maqueta del Central. Cuando se lanzó a la política, directamente lo convirtió en uno de sus mantras de campaña: “Lo vamos a cerrar”, decía.

No era un eslogan aislado. Era el corazón de su propuesta económica. El BCRA, para él, no era una institución técnica más: era “el que genera la inflación”, “el cáncer” que había que extirpar para que la Argentina dejara de ser “el país del default y la miseria”. En el debate presidencial del balotaje contra Sergio Massa, el 12 de noviembre de 2023, a menos de un mes de asumir la presidencia, lo dijo como una promesa: “Vamos a cerrar el Banco Central”. Minutos después, ante la insistencia del entonces ministro de Economía, ratificó: “Sí, voy a eliminar el Banco Central porque es el que genera la inflación”.

La plataforma electoral de La Libertad Avanza, presentada ante la Justicia Electoral, lo formalizaba: el cierre se concretaría “en una tercera etapa”, luego de dolarizar y sanear las cuentas. El 24 de noviembre de 2023, tras haber triunfado en las elecciones, la Oficina del Presidente tuiteó: “Ante los falsos rumores difundidos, deseamos aclarar que el cierre del Banco Central no es un asunto negociable”.

Ya en el gobierno, Milei mantuvo la promesa, aunque la condicionó. El 11 de enero de 2024, en Radio La Red, dijo: “Tarde o temprano voy a cerrar el Banco Central”. Ese mismo año, en el coloquio de IDEA, insistió en el mismo sentido: “Conforme avance la dolarización endógena, la operatoria en dólares va a ser muy grande y la operatoria en pesos va a ser muy chiquita. Cuando se dé esa situación, vamos a estar en condiciones de cerrar el Banco Central”.

Sin embargo, dos años y dos meses después de asumir, la realidad está bien lejos de aquella consigna. El Banco Central sigue vivo, operando, comprando reservas y, ahora, invirtiendo en sí mismo: gracias a una inversión de casi 200 millones de pesos, restauró y “puso en valor” la fachada de su edificio. El Central, por ahora, no solo no se cierra, sino que se ve mejor que nunca.

Cero kilómetro

Según documentación oficial obtenida por este medio mediante un pedido de acceso a la información pública, el Banco Central de la República Argentina adjudicó el 30 de octubre de 2025 a la firma “Estudio Ing. Villa SRL” la suma de $198.389.450 por obras de remodelación en su sede central de la calle San Martín, bajo la orden de compra N° 77186. Los trabajos comenzaron el 5 de diciembre de 2025 y, a la fecha del cierre de esta edición, presentan un 66% de avance, con finalización prevista para principios de marzo de 2026. La empresa que ganó la licitación pertenece al arquitecto Guillermo Alejandro Villa, quien suele trabajar con distintos gobiernos.

Es decir que, mientras el Presidente sigue hablando de “cerrar” la entidad, el Estado destinó casi 200 millones de pesos para mejorar las instalaciones del organismo que, según su propia ideología, debería desaparecer. Muy atrás quedó lo que sucedió el día en que Milei ganó las elecciones, el 10 de diciembre de 2023: en esa jornada, una decena de libertarios se acercaron al Banco Central para hacer una “ceremonia velatoria” a la institución, evento que incluyó velas, pancartas, coronas fúnebres y que culminó con el Himno Nacional cantado a viva voz.

También habían difundido un falso aviso fúnebre en el que anunciaban su “muerte”: “Su legado será un recordatorio para la reconstrucción económica, anhelando un futuro más próspero para la Argentina”, decía.

Sin embargo, a fines de febrero de 2026, el BCRA no solo no está cerrado: tiene presupuesto aprobado, directorio completo, personal estable y ahora un edificio reluciente. La promesa de campaña —aquella que más identificaba al “león” con sus votantes anti-casta y anti-Estado— se diluye en el tiempo entre plazos técnicos, condiciones macroeconómicas y, ahora, millonarias obras civiles.

Quizá Milei podría llegar a decir: antes de que el Banco Central desaparezca, tiene que lucir mejor que nunca.