Ricardo Arjona contra los padres que permiten a sus hijos ser therians

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona generó un fuerte comentario durante una de sus presentaciones en Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York, dentro de su gira Lo que el seco no dijo, cuando planteó una crítica hacia los modelos de crianza actuales, el bullying y fenómenos sociales cuyos límites, según sus palabras, no siempre están claros.

Arjona inició su intervención recordando un consejo que, según dijo, recibía de su madre cuando era niño:

“Mijo (hijo), usted aquí no tiene ni voz ni voto hasta que no aporte. Por ahora, cállese la boca”.

A partir de esa anécdota, el artista señaló que muchos padres contemporáneos sienten culpa frente a sus hijos y, por eso, buscan complacerlos en todo. Mencionó que algunos permiten que los menores decidan incluso detalles como qué van a comer o adónde ir de viaje, e ironizó sobre la posibilidad de dejar a los niños elegir “de qué quiere ir hoy a la escuela: de niño, de niña, de animalito… lo que se le antoje”.

Ese pasaje fue interpretado como una referencia directa a los therians, término con el que se describe a personas que sienten o expresan una identidad fuertemente vinculada a un animal —un fenómeno alrededor del cual han surgido debates y controversias en redes sociales y en ambientes educativos.

Además de esta alusión, Arjona habló sobre el fenómeno del bullying, señalando que en su generación ese tipo de situaciones “hacían más fuertes” a las personas, así como el hecho de que en las décadas pasadas no se discutían con la misma apertura que hoy.

La reflexión del artista sobre la forma en que se ejerce la parentalidad en la actualidad y los ejemplos utilizados alcanzaron amplia difusión tras hacerse viral en redes y generar comentarios en medios y programas de análisis cultural.