Según Jorge Asís, el recorte a las licencias por enfermedad fue idea de Milei

El artículo 44 de la reforma laboral —el que modificaba el pago de salarios durante licencias por enfermedad o accidente no laboral— ya no existe en el proyecto aprobado en Diputados. Fue eliminado a último momento para garantizar los votos de bloques aliados y provinciales, tras una fuerte resistencia que incluyó críticas de senadores dialoguistas, el PRO y hasta gobernadores. Sin embargo, el debate sobre su origen persiste: mientras la mayoría de las fuentes lo atribuían a Federico Sturzenegger, el analista político Jorge Asís lo atribuyó directamente al presidente Javier Milei.

En el programa de Mirtha Legrand, Asís fue categórico al referirse al polémico inciso. “Fue una avivada que no salió… Tuvo mucho que ver Sturzenegger y sobre todo el presidente, que por supuesto nadie puede decir que fue el presidente de la República”, afirmó. Ante la sorpresa de la conductora (“¿Cómo?”), agregó: “La señora Karina desmiente, pero se sabe que alguno dijo ‘primero se vota y después se lee’”.

El comentario quebró el silencio que el oficialismo mantenía sobre la autoría de la iniciativa. Hasta ese momento, el recorte se atribuía casi exclusivamente al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien lo había defendido sin matices: “Si te lastimaste jugando al fútbol, donde vos tomaste una decisión y el empleador no tiene nada que ver, ahí te corresponde un 50%”. Según diversas fuentes, la propuesta retomaba ideas que el propio Sturzenegger había promovido durante la campaña de Patricia Bullrich y que luego incorporó al paquete libertario.

El polémico artículo 44 modificaba el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y establecía que, ante una enfermedad o accidente no vinculados al empleo, el trabajador cobraría el 50% del salario si la baja se originaba en una “actividad voluntaria y riesgosa” —como deportes recreativos—; el 75% si no era voluntaria; y el 100% únicamente en casos de patologías graves o irreversibles, aunque la redacción dejaba márgenes de interpretación que anticipaban conflictos judiciales.

El objetivo declarado era reducir la litigiosidad y frenar abusos con certificados médicos cuestionados. Sin embargo, la reacción fue inmediata. Desde el PRO —con Cristian Ritondo a la cabeza— hasta el MID y varios gobernadores aliados advirtieron que, sin eliminar ese artículo, no acompañarían la ley. El Gobierno terminó retrocediendo: el proyecto obtuvo media sanción en Diputados sin el 44 y volvió al Senado para su aprobación definitiva.

Puertas adentro, el malestar se concentró en Sturzenegger, señalado por haber tensado innecesariamente la negociación parlamentaria. Incluso Bullrich admitió que hubo “un error” en la redacción al no precisar mejor los casos de enfermedades graves. Pero el analista Jorge Asís, cercano al poder aunque no alineado automáticamente, apuntó más arriba: al propio Javier Milei.

La versión empezó a circular en voz baja entre legisladores y funcionarios. Expone la incomodidad por las medidas más duras del paquete laboral y la dificultad para asignar responsabilidades en un clima de urgencia legislativa. Como resumió Asís: “Por suerte no salió”. Pero alguien la llevó hasta el final. Y, según esa lectura, ese alguien fue el presidente.

