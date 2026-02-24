Juliana Awada después de Macri: entre Punta del Este y los rumores de romance real

Juliana Awada pasó el último tramo del verano en Punta del Este y regresó a Buenos Aires tras el feriado de carnaval, justo a tiempo para el inicio del ciclo lectivo. Se instaló en la casa de su madre, Pomi, luego de la separación que se conoció a principios de año.En el plano profesional, continúa concentrada en la cápsula que desarrolla dentro de la marca Awada, que conduce su hermano Daniel, con perfil bajo y agenda propia.

En las últimas semanas circularon versiones sobre presuntas relaciones extramatrimoniales de ambos lados, aunque en su entorno las desmienten. Incluso en las últimas horas se sumó un rumor que llamó la atención: en el programa Intrusos dejaron correr la versión de que la ex primera dama argentina habría tenido un romance con el rey de España, una especulación sin confirmación que rápidamente se amplificó en el mundo del espectáculo. Entre amigos comunes, mientras tanto, persiste una ilusión discreta: que esta distancia sea apenas un paréntesis y no un cierre definitivo.

Por su parte, Mauricio Macri está viviendo en el departamento de su primo Ángelo Calcaterra, en Figueroa Alcorta y Castilla. No es un dato menor: se trata del mismo lugar donde vivió en sus años de soltero y donde comenzó su historia con Juliana Awada. Ella, en paralelo, se instaló temporalmente en la casa de su madre tras pasar el verano entre Villa La Angostura y Punta del Este.

El miércoles 18 de febrero lo vieron a Macri en el supermercado Disco de Salguero, entre Seguí y Cerviño, haciendo compras. Carrito en mano, solo. También se lo observó en el Driving Norte, junto a Aeroparque, practicando golf. El jueves jugó al paddle con amigos. Deporte, ocio y tiempos propios. En la superficie, poca política.

El 8 de febrero cumplió 67 años y lo celebró en Villa La Angostura, aunque con menos invitados que en otras ocasiones. Cuando el matrimonio convocaba, la lista era más amplia; esta vez, el círculo fue más reducido. Los amigos en común quedaron en una posición incómoda. Algunos aún creen que podría haber un replanteo y una eventual reconciliación. Mientras tanto, Macri ordena su vida privada y baja la exposición pública.