Acelere versus relax: qué es el FOMO y el JOMO

Con el avance de las nuevas tecnologías y de la exposición de la vida personal dentro de la virtualidad, surgieron nuevos hábitos plasmados en dos fenómenos opuestos, ambos focalizados en el individuo. El FOMO (Fear Of Missing Out), definido como “el miedo a perderse algo”, y su respuesta, el JOMO (Joy of Missing Out), interpretado “como la alegría de perderse algo”; son consideradas tendencias actuales en el mundo de cómo las personas se relacionan con su entorno en plena era digital.

En diálogo con NOTICIAS, la psicóloga clínica Débora Pedace explicó: “El FOMO aparece con fuerza en los últimos años, sobre todo a partir del uso masivo de redes sociales. Siempre existió el miedo a 'quedarse afuera', pero hoy las redes lo amplifican: vemos en tiempo real lo que otros hacen, disfrutan o muestran, y eso activa comparación, ansiedad y la sensación de que falta algo. El problema aparece cuando se vuelve constante y empieza a condicionar decisiones, estados de ánimo o la forma de vincularnos”.

Sobre el JOMO, Pedace, autora del workbook “Yo me cuido”, destacó: “El JOMO surge como una reacción a esta hiperexigencia social. Es el disfrute consciente de no estar en todo, de elegir parar, descansar o priorizar lo propio. Es una actitud más saludable, siempre que no se convierta en aislamiento o evitación. Bien entendido, suele ser protector para la salud mental: favorece el descanso, el foco y los límites. El riesgo aparece cuando se usa como excusa para evitar vínculos o encuentros”.



Según la especialista, para prevenir el FOMO, existen algunas estrategias simples que pueden ayudar: evitar el uso de las redes sociales por impulso, ponerse límites de tiempo, reducir la comparación constante y volver a vivir experiencias reales. Si el hábito está instalado, es importante tomar conciencia de cómo sentirse antes y después de usar las plataformas digitales, preguntándose qué vacío se intenta llenar con esa actividad.

La psicóloga Anabella Serventi, miembro adherente de la Asociación Argentina de Salud Mental, señaló: “En el contexto local, en 2022, se realizó una adaptación del Fear of Missing Out Scale y de la Escala de Autoestima de Rosenberg. Se estudió una muestra de 416 residentes del AMBA de entre 18 y 66 años de edad, 25% de sexo masculino y 75% de sexo femenino, pero en este caso lo que hicieron fue investigar sobre la validez de adaptar los instrumentos de medición, sobre todo la escala FOMO, al idioma al español”. “En general, las estadísticas revelan que el FOMO es más pronunciado en chicos de edad escolar, sobre todo quienes acuden en turno mañana, preponderantemente mujeres y que utilizan redes sociales diariamente”, subrayó.

Ambas profesionales recomendaron realizar actividades artísticas y disciplinas físicas, que podrían ser de gran ayuda para la persona afectada. Además, se sugiere utilizar algunos tipos de meditación introspectiva y contemplativa, que generan la autoconciencia de los hábitos y de esa manera disminuir los síntomas propios de un estado ansioso.