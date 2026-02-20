Después de la reforma laboral, los otros proyectos de La Libertad Avanza en el Congreso

La semana legislativa que concluye deja al Gobierno de Javier Milei con un impulso renovado. La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de modernización laboral con 135 votos a favor y 115 en contra, tras concesiones clave como la eliminación del ex artículo 44 sobre licencias médicas. El texto, que introduce cambios en indemnizaciones, modalidades de contratación y aportes sindicales (con tope del 2%), y crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), regresa al Senado para su sanción definitiva el viernes 27 de febrero.

Esta victoria refleja una mayor coordinación en el oficialismo —entre Karina Milei, Santiago Caputo, Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Diego Santilli—, contrastando con las dificultades del año pasado. El Ejecutivo cierra una etapa productiva con avances legislativos y concesiones tácticas que ampliaron la base de apoyos.

Con sesiones extraordinarias prorrogadas hasta el 28 de febrero, el foco se concentra ahora en la modificación a la Ley de Glaciares (26.639), que el Gobierno considera clave para destrabar inversiones en cobre. Proyectos como Los Azules, El Pachón y Josemaría implican anuncios por hasta u$s40.000 millones en provincias como San Juan, Salta y Mendoza. El oficialismo busca avanzar antes de la PDAC en Toronto, mientras ambientalistas advierten sobre riesgos.

Otros ejes inmediatos incluyen la baja de la edad de imputabilidad, la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea y la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la UE. También se incorporó la reforma al financiamiento universitario (Ley 27.795), reabriendo el debate por salarios docentes y presupuesto.

Más allá de febrero, el horizonte oficial apunta a reformas estructurales: primero una impositiva —con foco en simplificación y competitividad— y luego una previsional profunda hacia 2026 o 2027, condicionada al escenario electoral. Luis Caputo insiste en preservar márgenes fiscales en esta etapa.

Milei y Caputo preparan el discurso del 1 de marzo, con el Presidente fortalecido por la baja de la inflación, el ajuste fiscal y la apertura económica. Allí anunciará una reforma electoral ambiciosa —eliminación definitiva de PASO, cambios en el financiamiento político y boleta única— mientras la cuestión de la reelección queda, por ahora, en segundo plano.