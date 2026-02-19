Thursday 19 de February, 2026
Radio Perfil | Logo Perfil

POLíTICA | Hoy 15:29

Los diez periodistas más respetados de la Argentina según la consultora Poliarquía

Un estudio entre líderes y formadores de opinión ubicó a Carlos Pagni en el primer lugar y destacó a figuras clave del periodismo político y de investigación.

Top 10 periodistas | Foto:CEDOC
Top 10 periodistas | Foto:CEDOC

La consultora Poliarquía publicó su ranking anual de los periodistas más respetados de la Argentina, elaborado a partir de una encuesta entre líderes y formadores de opinión del país.

El relevamiento ubicó en el primer puesto a Carlos Pagni, seguido por Jorge Liotti y Hugo Alconada Mon, tres referentes del análisis político y la investigación periodística.

Top 10 periodistas

El ranking completo

Según el informe, los diez periodistas más respetados son:

  1. Carlos Pagni
  2. Jorge Liotti
  3. Hugo Alconada Mon
  4. Diego Sehinkman
  5. Nelson Castro
  6. Ernesto Tenembaum
  7. Joaquín Morales Solá
  8. María O’Donnell
  9. Diego Cabot
  10. Eduardo Feinmann

En el resto de la nómina también aparecen periodistas de amplio reconocimiento, como Jorge Fontevecchia, Alfredo Leuco y José del Río, entre otros.

Cómo se realizó el estudio

El ranking forma parte de la Encuesta Anual a Líderes y Formadores de Opinión, cuyo objetivo es conocer la mirada del establishment sobre los principales temas del país y las perspectivas para 2026.

Según detalló Poliarquía, el estudio se realizó entre el 17 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026 mediante una encuesta online. Los participantes fueron seleccionados de manera aleatoria a partir de un amplio listado de dirigentes, empresarios, académicos, analistas y referentes del ámbito público.

La consultora define como líderes de opinión a aquellas personas que, por su posición, conocimientos o recursos, tienen capacidad de influir en las actitudes y conductas de la opinión pública.

Patricia Bullrich
Leé también
Ernesto Tenembaum destrozó a.Patricia Bullrich: "Capacidad para mentir"

Top 10 periodistas

Tras conocerse el ranking, algunos de los distinguidos agradecieron en redes sociales, como Eduardo Feinmann quien publicó: “Gracias a Poliarquía por destacarlo. Para mí es un honor estar entre los 10 periodistas más respetados por los líderes y formadores de opinión”.

Galería de imágenes

En esta Nota

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Política"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil