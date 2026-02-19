Los diez periodistas más respetados de la Argentina según la consultora Poliarquía

La consultora Poliarquía publicó su ranking anual de los periodistas más respetados de la Argentina, elaborado a partir de una encuesta entre líderes y formadores de opinión del país.

El relevamiento ubicó en el primer puesto a Carlos Pagni, seguido por Jorge Liotti y Hugo Alconada Mon, tres referentes del análisis político y la investigación periodística.

El ranking completo

Según el informe, los diez periodistas más respetados son:

Carlos Pagni Jorge Liotti Hugo Alconada Mon Diego Sehinkman Nelson Castro Ernesto Tenembaum Joaquín Morales Solá María O’Donnell Diego Cabot Eduardo Feinmann

En el resto de la nómina también aparecen periodistas de amplio reconocimiento, como Jorge Fontevecchia, Alfredo Leuco y José del Río, entre otros.

Cómo se realizó el estudio

El ranking forma parte de la Encuesta Anual a Líderes y Formadores de Opinión, cuyo objetivo es conocer la mirada del establishment sobre los principales temas del país y las perspectivas para 2026.

Según detalló Poliarquía, el estudio se realizó entre el 17 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026 mediante una encuesta online. Los participantes fueron seleccionados de manera aleatoria a partir de un amplio listado de dirigentes, empresarios, académicos, analistas y referentes del ámbito público.

La consultora define como líderes de opinión a aquellas personas que, por su posición, conocimientos o recursos, tienen capacidad de influir en las actitudes y conductas de la opinión pública.

Tras conocerse el ranking, algunos de los distinguidos agradecieron en redes sociales, como Eduardo Feinmann quien publicó: “Gracias a Poliarquía por destacarlo. Para mí es un honor estar entre los 10 periodistas más respetados por los líderes y formadores de opinión”.