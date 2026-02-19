Los diez periodistas más respetados de la Argentina según la consultora Poliarquía

La consultora Poliarquía publicó su ranking anual de los periodistas más respetados de la Argentina, elaborado a partir de una encuesta entre líderes y formadores de opinión del país.
El relevamiento ubicó en el primer puesto a Carlos Pagni, seguido por Jorge Liotti y Hugo Alconada Mon, tres referentes del análisis político y la investigación periodística.
El ranking completo
Según el informe, los diez periodistas más respetados son:
- Carlos Pagni
- Jorge Liotti
- Hugo Alconada Mon
- Diego Sehinkman
- Nelson Castro
- Ernesto Tenembaum
- Joaquín Morales Solá
- María O’Donnell
- Diego Cabot
- Eduardo Feinmann
En el resto de la nómina también aparecen periodistas de amplio reconocimiento, como Jorge Fontevecchia, Alfredo Leuco y José del Río, entre otros.
Cómo se realizó el estudio
El ranking forma parte de la Encuesta Anual a Líderes y Formadores de Opinión, cuyo objetivo es conocer la mirada del establishment sobre los principales temas del país y las perspectivas para 2026.
Según detalló Poliarquía, el estudio se realizó entre el 17 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026 mediante una encuesta online. Los participantes fueron seleccionados de manera aleatoria a partir de un amplio listado de dirigentes, empresarios, académicos, analistas y referentes del ámbito público.
La consultora define como líderes de opinión a aquellas personas que, por su posición, conocimientos o recursos, tienen capacidad de influir en las actitudes y conductas de la opinión pública.
Tras conocerse el ranking, algunos de los distinguidos agradecieron en redes sociales, como Eduardo Feinmann quien publicó: “Gracias a Poliarquía por destacarlo. Para mí es un honor estar entre los 10 periodistas más respetados por los líderes y formadores de opinión”.
