Melody Rakauskas tras el sobreseimiento de Fernando Espinoza: "Me metió la lengua hasta la garganta"

La justicia argentina sobreseyó este miércoles al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza en la causa por presunto abuso sexual que había iniciado su exsecretaria privada, Melody Rakauskas, al considerar que la acción penal quedó sin impulso luego de que la denunciante quedara sin representación legal tras la renuncia consecutiva de tres abogados, y declarar la falta de acción, lo que llevó al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16 a archivar el expediente sin juicio oral.

La decisión fue adoptada por la jueza Inés Cantisani, quien primero apartó a Rakauskas como querellante por “evidente reticencia a intervenir en el proceso” y luego cerró la causa por falta de impulso de la acción penal, pese a que la fiscalía había solicitado el sobreseimiento de Espinoza por insuficiencia de pruebas. La acusación en contra de Espinoza se remontaba a mayo de 2021, cuando la presunta víctima denunció que en uno de los encuentros laborales en su propio departamento, el jefe comunal la habría abordado de manera inapropiada, intentado besarla, tocarla por encima de la ropa y pedirle prácticas sexuales mientras ella se resistía.

La denuncia incluía frases atribuidas al intendente como “Quedate tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien” y, al retirarse, “Bueno, listo, ya está, se terminó todo… No sabés lo que te perdés, pero bueno, allá vos”, que se incorporaron al expediente como parte del testimonio de la víctima. El desarrollo del caso judicial fue tortuoso: tras años de investigación, en octubre de 2025 la Corte Suprema de Justicia había dejado firme el procesamiento por abuso sexual simple y desobediencia a una orden judicial, lo que perfilaba la causa hacia un juicio oral y público, pero la ruptura del patrocinio letrado de la querella y la falta de impulso de la acción penal terminaron por inclinar la balanza hacia el sobreseimiento.

Al confirmarse el fallo, Rakauskas realizó declaraciones en Radio Rivadavia que resonaron en emisoras y redes sociales. "El abuso fue gravemente ultrajante por las consecuencias que dejo en mí Fernando Espinoza", afirmó en el reportaje y detalló: "Me metió la lengua hasta la garganta, me mordió los pezones y me dejó en un momento casi sin aire, me dejó semiconsciente boca arriba". La denunciante aseguró que tiene un estado pos-traumatico y que el hecho la afecto psicologícamente. Por último, destacó: “Es increíble que, tras pelear sola durante cinco años, una jueza notifique mi sobreseimiento a los medios de comunicación antes que a mí, que soy la víctima”.

El vínculo entre Rakauskas y Espinoza, antes de los hechos, fue objeto de atención periodística. Según diversos testimonios, la ex funcionaria había accedido al puesto de secretaria privada en la Municipalidad gracias a su entonces pareja, Gustavo Cilia, quien era amigo cercano de Espinoza y tenía vínculos con la administración local. Está situación generó desde el inicio una relación cargada de asimetría de poder que, según la propia denunciante, dificultó su capacidad de resistirse a encuentros personales fuera del ámbito estrictamente laboral.