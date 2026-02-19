El mensaje de Nicki Nicole al suspender su función en el Colón por el paro

"Nos vemos un día después, 20 de febrero", anunció Nicki Nicole en su cuenta de X. La cantante rosarina suspendió su show de este jueves 19 d febrero en el Teatro Colón, tras ratificarse el paro general convocado por las principales organizaciones sindicales, y confirmó que se pasa el recital para el viernes 20. En redes sociales, la artista adjuntó un mensaje de apoyo a la protesta contra la reforma laboral propuesta por el Gobierno nacional.

"Ustedes saben lo importante que es para mí esta fecha en el Colón. Es un sueño que vengo construyendo hace mucho tiempo y me duele muchísimo postergarla. Pero mañana es un día muy importante para el país. Creo en el derecho de lxs trabajadorxs a expresarse y acompañarse en momentos como este. Por eso vamos a reencontrarnos el viernes 20 de febrero, para vivir esa noche como se merece", destacó la vocalista.

El mensaje de Nicki Nicole fue replicado por varias personalidades que celebraron la señal de apoyo a las protestas y un posicionamiento en la vereda de enfrente a las maniobras reformistas de la administración de Javier Milei. Una postura similar a la que tomo su colega, la cantante Lali Esposito, contra el líder libertario. La periodista Nancy Pazos, critica de La Libertad Avanza, celebró: "Genia absoluta, Nicki Nicole. Ibas ser un show único en el Teatro Colón. Su compromiso social y su empatía por delante que su carrera. Te admiro mucho nena!!". Jorge Rial también aplaudió el mensaje.

El paro general de 24 horas se desarrolla en un contexto de tensión política y social, marcado por el avance de la reforma laboral y la fuerte respuesta de los sindicatos y los trabajadores. La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a la medida coincidiendo con el día en que la Cámara de Diputados debatía el proyecto que ya había obtenido media sanción en el Senado.

El gobierno nacional, por su parte, rechazó caracterizar la iniciativa como un ataque a los derechos de los trabajadores y ratificó su postura de que la reforma es necesaria para modernizar el mercado laboral argentino y crear más fuentes de trabajo. Además, en torno al paro repitió su política de “día no trabajado, día no pagado” para empleados públicos que se adhieran al paro sin justificación laboral.