La IA muestra cómo sería Donald Trump como presidente de otros países

Un video generado con inteligencia artificial se viralizó rápidamente en TikTok y logrando miles de visualizaciones. La publicación recrea al expresidente estadounidense Donald Trump como si hubiera nacido y llegado al poder en distintos países del mundo.

Las imágenes, creadas mediante herramientas de IA, muestran a Trump con vestimentas y entornos característicos de cada nación: desde un traje tradicional chino con fondo rojo hasta atuendos típicos de India, Oriente Medio y otras regiones. La secuencia explora variaciones culturales y políticas hipotéticas, presentando al magnate en contextos locales que resaltan diferencias identitarias.

La versión que generó mayor repercusión en Argentina es la adaptación local. Allí, Trump aparece como “Donaldo Trompezzi”, con traje formal, peinado característico y una expresión que muchos usuarios asociaron inmediatamente con figuras políticas argentinas. El post destaca esta versión como la más llamativa para el público local.

El contenido se inscribe en una serie previa de la misma cuenta, que ya había publicado una imagen de Trump vestido de Papa generada con inteligencia artificial. Esta nueva entrega amplía la propuesta a presidentes de distintos países, combinando humor con creatividad digital.

El video fue publicado el martes 17 de febrero y continúa generando interacciones en redes sociales, con comentarios que destacan su impacto visual y la capacidad de la IA para crear escenarios alternativos de manera realista. Hasta el momento, no hubo respuesta oficial de Trump ni de su entorno al material viral.

En un contexto donde la inteligencia artificial transforma la producción de contenidos, este tipo de piezas ilustran cómo la tecnología puede reimaginar figuras públicas en escenarios globales, combinando sátira ligera con circulación masiva en plataformas digitales.