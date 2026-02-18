El incómodo comentario del Chavo Fucks a Diego Latorre: "Ni una puntita"

En su cuenta de X, el usuario denominado el 9 de Nepal publicó un fragmento de una conversación entre Diego Latorre y el chavo Fuks. En el ida y vuelta, entre los periodistas deportivos, Fuks se destacó por una frase ambigua que recordó el escándalo sexual que sufrió el ex jugador de Boca Juniors al trascender su affaire con la fallecida modelo Natacha Jaitt. Un episodio que el internauta, dedicado a los memes audiovisuales de celebridades mediáticas,no pudo dejar de viralizar. "Si bien es cierto lo que decís de los futbolistas, hay una idea madre que no se ve nunca reflejado. Pero ni un apice, nada. Ni una puntita...", fue el comentario detonante.

Hace casi 10 años ocurrió el escándalo que involucró a Latorre y a la mediática Natacha Jaitt. En junio de 2017, el trasfondo que vinculó a estas dos figuras televisivas se convirtió en uno de los episodios más resonantes de la farándula argentina de la última década, con derivaciones familiares e incluso judiciales que expusieron la intimidad del entonces matrimonio Latorre en tiempo real.

Todo comenzó cuando trascendieron chats y audios atribuidos a Latorre y Jaitt que daban cuenta de encuentros íntimos en un hotel alojamiento de la Ciudad de Buenos Aires. La filtración, que rápidamente ocupó horas de televisión y portales, incluyó mensajes de alto contenido sexual y derivó en la instalación de una frase que se volvería meme: “la puntita”.

En el centro de la tormenta quedó también Yanina Latorre, la esposa de Diego Latorre y panelista televisiva, quien debió enfrentar la exposición pública mientras trabajaba en programas de espectáculos. La periodista de espectáculos confirmó la crisis matrimonial, reconoció el dolor que le provocó la situación y, tras semanas de tensión mediática, decidió continuar la relación. Con el paso del tiempo, relató que atravesaron un proceso de terapia y reconstrucción del vínculo, aunque el episodio reaparece periódicamente cada vez que se discuten infidelidades en el ambiente artístico.