Videos: los mejores actores de Hollywood presentes en los comerciales del Superbowl

Como todos los años, la National Football League (NFL) prepara un nuevo capítulo de su espectáculo más grande: el Super Bowl LX, previsto para el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde los New England Patriots y los Seattle Seahawks se enfrentarán por el trofeo Vince Lombardi. El partido, que arrancará alrededor de las 18:30 h ET (20:30 h en Argentina), se ha convertido en un fenómeno cultural global con impacto en audiencias que superan los 120 millones de espectadores en Estados Unidos y millones más en el resto del mundo.

Desde sus orígenes en 1967, el Super Bowl creció de una final de fútbol americano a un coloso mediático que combina deporte, espectáculo y consumo cultural masivo. La capacidad del evento para atraer audiencias diversas ha sensibilizado a las marcas: mujeres representan al menos el 40 % de la audiencia global, y cada año millones sintonizan no solo por el juego, sino por el espectáculo de medio tiempo y los comerciales exclusivos. Este efecto se traduce en récords de audiencia año tras año, con cifras históricas que lo posicionan entre las emisiones más vistas de la televisión de entretenimiento.

El medio tiempo, pieza central del fenómeno, este año estará encabezado por Bad Bunny, quien se convertirá en el primer artista latino de habla hispana en liderar en solitario un show para la audiencia. Green Day acompañará la jornada con una presentación previa al kickoff, marcando un punto de fusión entre cultura pop, música y deporte que refuerza la proyección global del evento, más allá de sus raíces estadounidenses.

Además del juego en sí, el factor que más ha trascendido fronteras es la publicidad del Super Bowl. Un comercial de 30 segundos durante este evento puede costar más de 8 millones de dólares, cifra que refleja no solo la enorme audiencia, sino la posibilidad de transformar la percepción de una marca en cuestión de segundos.

Estudios de mercado muestran que hasta la mitad de los espectadores realiza compras influenciados por estos anuncios y que una cantidad significativa recuerda al menos uno sin ayuda. Con casi setenta grandes marcas comprando espacios, el Super Bowl ha consolidado un modelo donde la creatividad publicitaria se ha vuelto tan esperada como el propio deporte. Dentro de esta explosión creativa, la edición de 2026 trae una colección de anuncios heterogéneos, desde humor absurdo hasta nostalgia cinematográfica, que también reflejan tendencias actuales como la inteligencia artificial y la cultura pop.

A lo largo de los últimos tiempos, los comerciales estrella del evento estuvieron protagonizados por actores cinematográficos y las más famosas figuras globales. Entre los spots actuales y los más recordados se encuentran los siguientes:

Bradley Cooper y Matthew McConaughey protagonizan un comercial para Uber Eats bautizado como “Foodball”, un divertido anuncio donde McConaughey propone que el fútbol fue inventado para vender comida y Cooper, fanático del deporte, lo refuta entre bromas y teorías absurdas. El spot, con múltiples versiones que los usuarios pueden personalizar en la app, gira en torno a la idea de que “cuando el fútbol te da hambre, pedí Uber Eats”.

Sam Neill y Jeff Goldblum regresan al universo de Jurassic Park en un comercial de Xfinity donde sus personajes icónicos se reúnen junto a Laura Dern en una parodia nostálgica. El anuncio imagina un parque dinosaurio controlado con Wi-Fi moderno, con Goldblum tocando al piano el tema original de la película y guiños humorísticos que combinan nostalgia y tecnología.

La actriz Melissa McCarthy encabeza un spot para e.l.f. Cosmetics inspirado en las telenovelas, titulado “Melisa”. La comediante interpreta a una mujer que debe aprender español en un día antes de ver el show del medio tiempo, en una parodia que incorpora drama exagerado, humor cultural y la promoción de productos cosméticos, con la participación de Itatí Cantoral y Nicholas González.

Finalmente, el multimillonario Jeff Bezos, aunque no forma parte de los anuncios de 2026, dejó su huella en la historia publicitaria del Super Bowl con un comercial inolvidable de Amazon Alexa en el Super Bowl LII (2018). En ese spot, Bezos aparece junto a celebridades como Gordon Ramsay, Rebel Wilson, Cardi B y Anthony Hopkins en una pieza humorística donde Alexa “pierde su voz”, obligando a los demás personajes a reemplazar sus funciones, un ejemplo temprano de cómo las grandes marcas experimentan con estrella y risas en esta plataforma.

Con cada año superando en expectativas al anterior, el Super Bowl se ha consolidado no solo como una final deportiva, sino como una plataforma global de consumo cultural y publicitario, un espectáculo anual donde cada detalle —desde el medio tiempo hasta los anuncios— se diseña para generar conversación, impacto económico y recuerdo colectivo más allá de las fronteras estadounidenses.