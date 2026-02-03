¿Parecidas? Nicki Nicole encaró a Billie Eilish para decirle que las comparan

En la 68ª edición de los Premios Grammy, celebrada el domingo 1 de febrero en Los Ángeles, tanto la argentina Nicki Nicole como la estadounidense Billie Eilish fueron reconocidas con nominaciones que destacaron dos trayectorias distintas dentro del amplio espectro musical global. La rosarina fue ternada en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana por su disco Naiki, compitiendo junto a figuras como Bad Bunny, J Balvin, Feid, Trueno y Yandel, en una terna que refleja el auge del urbano latino en la escena internacional.

Eilish, por su parte, figuró en varias de las categorías más visibles de la ceremonia, incluyendo Canción del Año y Grabación del Año por su tema “Wildflower”, una pieza que también fue destacada entre las contendientes al general Song of the Year de la Academia de la Grabación. Estas nominaciones colocaron a Eilish una vez más en el centro del reconocimiento internacional, en un año en que dominó con calidad crítica y alcance comercial después del lanzamiento de su material más reciente.

Entre los nombres que compartían terna con Eilish en Grabación del Año figuraban artistas como Bad Bunny con “DtMF”, Lady Gaga con “Abracadabra”, Doechii con “Anxiety” y Kendrick Lamar junto a SZA por “Luther”, lo que señaló la diversidad de géneros presentes en esa categoría.En la categoría de Canción del Año, aparte de “Wildflower”, competían otros temas significativos de la temporada musical, destacando la amplitud de estilos y enfoques creativos.

A pesar del fuerte lote de competidores, Billie Eilish ganó el Grammy a Canción del Año por “Wildflower”, un reconocimiento que subrayó tanto su habilidad como compositora y artista, como su vigencia en el circuito más importante de premios de la industria musical. Este triunfo marcó otro hito en su carrera, consolidándola como una de las voces contemporáneas más influyentes, tras años de éxitos críticos y comerciales desde sus primeros álbumes.

En contraste con la victoria de Eilish, Nicki Nicole no resultó ganadora en su categoría, que fue llevada por Bad Bunny con su disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS, obra que además hizo historia al convertirse en el primer álbum en español galardonado con el Grammy a Álbum del Año en la misma ceremonia. No obstante, la nominación de Nicole fue celebrada como un logro significativo para la música argentina en un ámbito competitivo y diverso.

Entre las dos artistas un hecho curioso resalto las redes sociales, cuando se captó a Nicki Nicole en la noche de los galardones saludando y felicitando a Eillish. En ese momento, a través de la grabación por celular se alcanza oír que la argentina recurrió a un comentario que suele escuchar en su país, al explicarle que suelen remarcarle el parecido entre ambas, al punto de llamarla ‘la Billie Eilish argentina’”. La respuesta de artista pop fue inmediata con un “sí” entusiasta, validando la comparación.

Más allá de las cifras y premios, las dos artistas comparten rasgos que han marcado su carrera: ambas se han destacado por su capacidad para fusionar géneros, romper barreras estilísticas y conectar con públicos variados a nivel global, y las redes sociales y la crítica han señalado ocasionalmente paralelos estéticos y de actitud entre ellas, algo que incluso fue tema de conversación entre las propias artistas en la alfombra roja de la gala.