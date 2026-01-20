Grieta farandulera: Moria Casán festejó el amor entre la China Suárez y Mauro Icardi

En el universo del espectáculo argentino, donde los vínculos personales suelen leerse también como posicionamientos públicos, la relación entre Eugenia “la China” Suárez y Moria Casán fue ganando relevancia a medida que ambas quedaron involucradas —directa o indirectamente— en uno de los conflictos mediáticos más expuestos de los últimos años. Lejos de una amistad íntima, el nexo entre la actriz y la diva se construyó a partir de gestos, declaraciones y apariciones televisivas que delinearon una sintonía coyuntural, marcada por el contexto y la conveniencia comunicacional.

En ese aspecto, la diva sumó un puntito más en el vínculo mediático con la actriz al compartir en su cuenta personal de X un breve video de la China Suárez compartiendo su estadía en el invierno turco con su pareja Mauro Icardi. En la grabación puede observarse a la protagonista de "Abzurdah" con el delantero del Galatasaray, junto con una de sus hijas, jugando en el parque. Las imágenes subido a las redes sociales fue difundida para todos los medios de espectáculo que se preguntaban que era de la vida de los novios.

Por otro lado, el acercamiento entre las dos artistas se volvió visible cuando Suárez eligió el espacio de Casán para dar su versión de los hechos en momentos de fuerte presión mediática. En ese marco, la conductora adoptó un rol menos inquisidor que el habitual y permitió que la actriz desarrollara su relato con comodidad, sin el tono confrontativo que suele caracterizarla. Ese tratamiento fue leído por varios periodistas del mundo del espectáculo como una señal de respaldo implícito hacia la posición de la ex de Benjamín Vicuña dentro del escándalo que la involucraba con Mauro Icardi y Wanda Nara.

Incluso, con el correr del tiempo, Casán no solo sostuvo ese trato amable, sino que también dejó entrever una mirada más indulgente hacia Suárez que hacia otros protagonistas del conflicto. En comentarios públicos y entrevistas, la diva evitó cargar las tintas sobre la actriz y, en cambio, eligió analizar el tema desde una lógica más amplia, vinculada a la exposición, la fama y la necesidad de permanencia en escena. Esa postura reforzó la percepción de que, sin ser aliadas, ambas compartían una lectura similar del juego mediático.

Muy distinto es el vínculo entre Moria Casán y Wanda Nara, atravesado por una distancia que en más de una ocasión rozó el enfrentamiento verbal. A lo largo del tiempo, la conductora fue especialmente crítica con la empresaria, tanto por su modo de manejar el conflicto con Icardi como por su permanente presencia en los medios. La exvedette no dudó en utilizar su habitual ironía para referirse a Nara, cuestionando su exposición emocional y sugiriendo que muchas de sus reacciones respondían más a la lógica del espectáculo que a una vivencia privada genuina.

Si bien no se trata de un enfrentamiento directo ni sostenido, la relación entre ambas está lejos de ser cordial. La presentadora de Mañana con Moria ha marcado una clara distancia discursiva y, en el reparto simbólico de roles dentro del escándalo, sus comentarios la ubicaron más cerca de una lectura comprensiva hacia Suárez que de una empatía con Wanda Nara. En ese juego de apoyos tácitos y críticas filosas, la diva volvió a ocupar su lugar histórico, redefiniendo alianzas y tensiones dentro del siempre cambiante mapa de la farándula argentina.