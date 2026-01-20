Se casan Lali Espósito y Pedro Rosemblat: cuando Cristina Kirchner habló de una fórmula con ambos

Lali Espósito y el periodista Pedro Rosemblat, se encuentran disfrutando unas vacaciones en Brasil donde además del disfrute y el descanso, se dio el compromiso. En redes sociales, compartieron la noticia con un posteo de 7 fotos, donde se puede ver el anillo del acuerdo, además de un brindis con copas y algunas otras fotos caseras de ambos.

En febrero de 2024, en medio de rumores sobre el romance, la cantante concedió una nota en Cortá por Lozano (Telefe) confirmando el vínculo sentimental. Según lo relatado por la artista pop, habría visto al periodista por redes y a consumir su contenido. No solo lo encontraba atractivo físicamente, sino que su humor e ingenio la conquistaron. “Me cruzaba cosas de él y pensaba ‘mirá qué piola, qué gracioso que es’”, relató.

En esa época, la cantante de Disciplina venía de unos meses sin aparecer demasiado en los medios, ya que entre las grabaciones de sus canciones y las series internacionales, principalmente en España, se encontraba frecuentemente fuera del país. Por su parte, Rosemblat frecuentaba los ciclos streaming pero no los programas de televisión. El comunicador se hizo conocido en los medios con personajes como “El Cadete” y “Pibe Trosko”. En 2022, fundó la plataforma Gelatina donde conduce programas de actualidad, entrevistas y humor político.

Fue para Gelatina que Rosemblat entrevistó a Cristina Kirchner, a mediados de 2024, conmemorando los 50 años del fallecimiento de Juan Domingo Perón. La transmisión comenzó con una placa negra describiendo “Mucho mejor que ser lo nuevo que arrasa es ser lo histórico que vuelve. A 50 años de la muerte de Perón, traemos a las redes las palabras de Cristina, la dirigenta que condujo el peronismo en siglo XXI”. A continuación, el ex “cadete” se presentó ante la líder justicialista, con un look bastante más formal del que tiene habituado el conductor en sus reportajes.

De entrada, el novio de Lali Esposito trató poner el foco con formalidad en el tópico acordado. “¿Cómo estás?”, preguntó el comunicador. “Yo bien, ¿y vos? Vos mejor que yo. El amor, digo”, disparó Cristina Kirchner, desarmando al entrevistador en segundos, que solo pudo sonreír ante la ocurrencia. La ex presidenta, en un timming que controló sin ningún tipo de inconveniente, participó de las preguntas que más le interesaba responder. Por supuesto, siempre ofreciendo alguna indirecta sobre el vínculo sentimental del periodista y la cantante.

Al final del reportaje, Rosemblat trató de indagar sobre un hipotético vínculo entre las parejas y el peronismo, ejemplificando la relación de Juan Perón-Evita y Néstor Kirchner- Cristina Fernández. Si bien la respuesta de la vicepresidenta de Alberto Fernández rememoró a figuras históricas con similares relaciones simbióticas, como Juan Manuel de Rosas y su esposa, al término destacó: “¿Y Pedro y Lali? Te maté. Touche, querido”. “¿Cómo sigo?”, confesó el comunicador que llegó a los medios de la mano del periodista Roberto Navarro.