El video con IA de Milei como superhéroe que subió Lilia Lemoine

Lilia Lemoine volvió a usar las redes como escenario político y estético. Esta vez, lo hizo con dos videos realizados con inteligencia artificial a través de Grok, la herramienta integrada a la red social X, en los que Javier Milei y la propia diputada aparecen convertidos en superhéroes. La publicación estuvo acompañada por un mensaje breve y nocturno: “No puedo dormir y es tu culpa”, dirigido a la cuenta de Grok.

El primero de los clips muestra a Milei en pleno discurso callejero, rodeado de seguidores, cuando de pronto la escena muta: el Presidente se transforma en una figura heroica, con capa incluida, en una secuencia de tono épico que remite al imaginario del cómic y del cine de acción. El gesto refuerza una narrativa ya instalada en el ecosistema libertario, que presenta al mandatario como un personaje excepcional, casi mítico, enfrentado a fuerzas adversas.

El segundo video tiene como protagonista a la propia Lemoine. La diputada aparece en el recinto de la Cámara de Diputados y, en una transición similar, se convierte también en una superheroína. El montaje combina el ámbito institucional con una estética fantástica, borrando los límites entre la política tradicional y la cultura digital que domina las redes.