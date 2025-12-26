Carolina Píparo al Banco Nación: cuando la declararon "persona no grata" en el BAPRO

Carolina Píparo fue designada recientemente como directora del Banco de la Nación Argentina, en una decisión oficializada por el Gobierno nacional tras una serie de idas y vueltas en su relación política con el presidente Javier Milei. El nombramiento se concretó en diciembre de 2025, luego de finalizar su mandato como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

La llegada de Píparo al directorio del Banco Nación se da en el marco de una reconfiguración de la conducción de la entidad y marca su desembarco en uno de los cargos más relevantes dentro del sistema financiero estatal, luego de una trayectoria política atravesada por cambios de alianzas y fuertes definiciones públicas.

Pero no es la primera vez que el nombre de Carolina Píparo queda asociado a una entidad bancaria pública. En diciembre de 2017, cuando se desempeñaba como diputada provincial por Cambiemos y había sido empleada del Banco Provincia, los trabajadores del BAPRO la declararon “persona no grata”.

La decisión se tomó luego de que Píparo votara a favor de una reforma que modificaba el régimen jubilatorio del banco, una medida que los empleados consideraron perjudicial para sus derechos laborales y previsionales. La votación generó un fuerte rechazo interno, especialmente por tratarse de una legisladora con pasado laboral en la propia institución.

En ese contexto, trabajadores del Banco Provincia realizaron manifestaciones de repudio y colocaron afiches con su nombre y su imagen en distintas sucursales, acompañados de consignas de rechazo y mensajes que expresaban el malestar por su postura legislativa.

El episodio de 2017 quedó como uno de los momentos más tensos en la relación de Píparo con los trabajadores bancarios. Ocho años después, su designación en el Banco Nación reactualiza ese antecedente y vuelve a poner bajo la lupa su vínculo con el sector, ahora desde un lugar de conducción dentro de una de las principales entidades financieras del Estado.