Milei habló de su extraña vestimenta: "Tengo 14 mamelucos, uso dos por día"

En las últimas semanas, el presidente Javier Milei fue foco de varios comentarios en las redes sociales y en los medios masivos de comunicación. Estas observaciones al mandatario libertario no fueron por el rumbo de la economía, ni por las internas en el gobierno, ni mucho menos por los conflictos internacionales; todo lo contrario, fue por algo mucho más personal: la elección de su outfit.

Tras recibir el mameluco como obsequio de YPF meses atrás, el mandatario ha lucido el uniforme de la empresa petrolera nacional en reiteradas ocasiones; la más reciente y recordada, en su llegada a Noruega durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz. Según trascendió en algunos reportajes, el constante uso del overol, incluso utilizando dos a la vez, tiene una explicación dentro de todo razonable.

En una entrevista al canal de streaming Carajo, Milei explicó que tiene “14 mamelucos” de YPF y utiliza “dos por día”. “A mí, YPF me regaló 14 mamelucos, dos por día. Optimizo mi proceso de alimentación, lo comprimo y veo a mis hijitos de cuatro patas, con los pelos, después me lo tengo que cambiar”, comentó. Un detalle a tener en cuenta es que el jefe de Estado cuida a sus mascotas en la Quinta de Olivos entre tres y cuatro días a la semana.

Lo cierto es que,el uso del mameluco de YPF, por parte del presidente, va más allá de esos días que se encuentra con los perros. De hecho, en el streaming “La Misa”, conducido por Daniel “el Gordo Dan” Parisini, Milei se presento vestido con el mismo overol mientras era recibido con vítores y abrazos de sus militantes. Los seguidores se congregaron frente al estudio en el barrio de Palermo antes de su ingreso, y cuando arribó el presidente estaba vestido con el uniforme y su tradicional chaqueta de cuero.

Por otra parte, verlo al presidente usando su clásica e informal campera de cuero oscura es de lo más habitual en Casa Rosada. Incluso la misma indumentaria se convirtió en marca registrada durante la campaña electoral y sus presentaciones musicales. Un detalle, dentro del campo de la curiosidad, es que el volumen del abrigo es mucho más amplio de lo normal para el aspecto corporal del mandatario.En redes sociales, internautas conjeturaron que el libertario se viste con tres chaquetas de cuero iguales al mismo tiempo.

Pero, más allá del terreno de las conjeturas, lo cierto que el uso y la elección de su outfit es de sumo interés en medios y redes. Probablemente, no haya mayores explicaciones del por qué de esa utilización, algunos dan por concluido con una simple explicación: el presidente argentino se viste así por pura excentricidad.