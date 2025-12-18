Video: el curioso gesto de "Tronco" Figliuolo a cámara en plena sesión en Diputados

El 17 de diciembre de 2025, la Cámara de Diputados debatía en sesión especial el Presupuesto General 2026, un proyecto clave del gobierno de Javier Milei que preveía 10,1% de inflación, 5% de crecimiento del PBI y superávit fiscal, con foco en reducir gasto público y subsidios no focalizados.

Mientras la diputada Luciana Gabriela Muñoz (Neuquén, La Libertad Avanza) defendía la iniciativa –en su debut legislativo tras asumir el 3 de diciembre como reemplazante de Nadia Márquez–, destacando avances en estabilidad macroeconómica y prestaciones sociales, la transmisión oficial captó un momento viral: el diputado Sergio "Tronco" Figliuolo miró directamente a cámara, entrecerrando los ojos con una expresión sobreactuada de sospecha, como si acabara de percatarse de que lo filmaban.

El clip se viralizó rápidamente en redes, generando memes y risas en medio de una sesión maratónica que terminó con la aprobación del presupuesto en general (132 votos a favor, 97 en contra y 17 abstenciones), aunque con la eliminación del polémico Capítulo XI sobre recortes en universidades y discapacidad.

Figliuolo, periodista de 38 años y ex conductor del streaming Neura junto a Alejandro Fantino, también asumió su banca por Buenos Aires (LLA) el 3 de diciembre de 2025, tras ser electo en octubre en la lista libertaria. Antes de la sesión, ya había generado controversia con publicaciones en redes, como una imagen generada por IA donde aparecía llegando al Congreso con la cabeza de un mandril, al estilo del Joker, que acumuló miles de interacciones.

Con su estilo mediático, polémico y humorístico, el "Tronco" ya se posiciona como uno de los personajes más comentados del nuevo Congreso, capaz de robarse la atención incluso con una simple mirada.