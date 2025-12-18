El desesperado plan de Máximo Kirchner para retener parte de su poder

El diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, abrió la discusión sobre la conducción del Partido Justicialista bonaerense al convocar a una reunión del Consejo Provincial para el próximo viernes 19 de diciembre en Malvinas Argentinas, con el eje puesto en la renovación de autoridades y la convocatoria a elecciones internas en la fuerza.

El llamado se produce justo cuando su mandato vence el 18 de diciembre, y en un clima de fuerte presión interna: sectores alineados con el gobernador Axel Kicillof, intendentes y dirigentes bonaerenses reclamaban públicamente que se convoque a elecciones para el recambio de la conducción partidaria.

Kirchner busca así negociar una transición ordenada, en la que podría aceptar dar un paso al costado pero retener parte de su influencia en el armado futuro del partido. Se espera que los comicios se desarrollen entre febrero y marzo de 2026, según los tiempos de convocatoria partidaria, aunque todo dependerá de lo que defina el propio Consejo del PJ.

La jugada ocurre en un contexto de marcada fractura interna: desde sectores del peronismo bonaerense surgieron carteles y críticas contra la figura de Kirchner, con reclamos abiertos de renovación y apelaciones democráticas para establecer una conducción más amplia.

Mientras tanto, comenzaron a circular nombres que podrían sucederlo al frente del partido, como el de Verónica Magario, vicegobernadora de la provincia, y otros dirigentes del conurbano, muchos de ellos promovidos desde el espacio cercano a Kicillof o como parte de acuerdos internos para garantizar gobernabilidad y unidad.

En ese escenario, Kirchner no solo enfrenta a sus adversarios políticos dentro del peronismo bonaerense, sino también a una cancha repleta de actores —intendente, gobernadores y sectores sindicales— que buscan influir en la definición de la próxima conducción partidaria. La estrategia oficialista apunta a negociar con fuerza para que su legado y proyecto político sigan teniendo peso incluso después de dejar el cargo formal.