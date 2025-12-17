La diputada libertaria que recibió un ramo de flores en plena sesión

“Luego de jurar como diputada por LLA, Fernanda Coitinho fue sorprendida en el recinto por su esposo, quien le regaló un ramo de flores en el día de su cumpleaños. Nadie sabe por qué no sonó Leo Matioli en ese preciso momento”, posteó Juan Rubinacci en su cuenta de X. El periodista acompaño el mensaje con un video de un hecho insólito en la Cámara Baja bonaerense.

En la grabación, la legisladora libertaria Fernanda Coutinho recibe un obsequio floral por parte de su marido que hace su entrada en el recinto. Ante la vista sorprendida y los aplausos de los demás diputados, la parlamentaria agradeció con un beso el gesto de su pareja. El regalo otorgado se debe a un nuevo aniversario de su natalicio que coincidió con la jura de ingreso a Diputados.

Coitinho asumió su banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en una sesión tras la licencia del titular de la Sexta Sección electoral, cumpliendo así con la lista de representación territorial en la legislatura bonaerense. Fue destacada por su entorno político como una figura cercana a operadores clave del espacio libertario en la provincia, en particular Sebastián Pareja, el armador político del sector bonaerense dentro de La Libertad Avanza.

Antes de asumir su cargo legislativo, Coitinho, auto reconocida como provida, se desempeñaba como titular de una dependencia del Estado nacional, la ANSES, en la jurisdicción de Almirante Brown, lo que implicaba responsabilidades en la ejecución de políticas de seguridad social y atención ciudadana en ese distrito. Además, se desempeñó como directora académica de la Escuela de Formación Debate y Análisis Político, vinculada a la estructura interna de capacitación dentro de LLA.

Su llegada a la legislatura bonaerense se produjo en un contexto político donde los libertarios han promovido la incorporación de militantes y operadores con perfiles diversos, incluyendo figuras con experiencia en gestión pública antes de su rol parlamentario. La trayectoria de Coitinho,en la gestión en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) la vinculó a uno de los principales organismos de la seguridad social argentina, encargado de jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, aunque sin detalles públicos extensivos sobre proyectos específicos a su cargo.