El video de los trolls libertarios contra "El Nene" Vera: "Viva Perón, carajo"

El troll libertario conocido como Traductor Te Ama volvió a condimentar la interna de La Libertad Avanza al realizar un posteo, en su cuenta de X, pasándole factura a Ramón “Nene” Vera. Esteban Glavinich, verdadero nombre del usuario, perteneciente a la horda digital comandada por Santiago Caputo, disparó contra el dirigente bonaerense tras la aprobación del endeudamiento del gobierno provincial de Axel Kicillof.

El activista virtual, con ironía, mensajeó: “No entiendo cómo Teodoro Ramón Vera Chávez facilitó el endeudamiento de Kicillof si…”, y, a continuación, el internauta compartió un spot de la campaña presidencial del Frente de Todos de 2019, en el que se lo observa a Vera alentar a las huestes peronista en un acto de Moreno. “Somos increíblemente incorregibles los peronistas”, “Para que esos ladrones empresarios que viven en el country que hablan de pobreza”, “Viva Néstor, viva Cristina y viva Perón, carajo”; fueron las frases proclamatorias del político, que en ese momento militaba en el justicialismo.

No es casualidad que Glavinich sea quien apuntó contra Vera, el militante tuvo una áspera confrontación por X con el parlamentario bonaerense en varias oportunidades. De hecho, según rumores, el jefe político de Vera, Sebastián Pareja, agredió fisicamente al troll en un encuentro de campaña realizado en Rosario. Después de esa violenta secuencia, en redes sociales, "El Nene" apodó a Glavinich como "Travesti Te Ama".

El gobierno de provincia de Buenos Aires consiguió aprobar en el parlamento bonaerense un endeudamiento por más de tres mil millones de pesos en la madrugada de este jueves. En la contienda para evitar la medida financiera, los libertarios conducidos por el jefe de bloque, Agustín Romo, trataron de impedir la maniobra votando en contra de la toma de deuda en la legislatura. Sin embargo, Ramón Vera se ausentó aduciendo que se quedó dormido en su despacho. Finalmente, Axel Kicillof tuvo la autorización por parte de los diputados provinciales.

En La Libertad Avanza, tanto Romo como Karina Milei, quedaron estupefactos al enterarse de este insólito desplante por parte de Vera. Para muchos libertarios, el oriundo de Moreno y hombre de confianza del operador Pareja decidió desautorizar al titular del bloque bonaerense de LLA. Por otro lado, no es el primer faltazo que pega el dirigente provincial en el espacio violeta, también estuvo ausente en el congreso libertario que se llevó a cabo el fin de semana pasado en Mar del Plata. Según algunos medios, el legislador perdió el avión que debía trasladarlo.

La aprobación del endeudamiento impulsado por Kicillof tuvo lugar en la madrugada del jueves 4 de diciembre, cuando la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó la llamada “Ley de Financiamiento”. Con votos que cumplieron los dos tercios necesarios en ambas cámaras, se autorizó una toma de deuda por hasta $ 3.685 millones. En la Cámara de Diputados, la media sanción se logró alrededor de la 1:30 de la madrugada con 62 votos afirmativos, apenas uno más del mínimo requerido. Luego, en el Senado bonaerense, la ley fue convertida en normativa con 31 votos a favor tras una extensa sesión que se extendió durante más de 14 horas.

El paquete aprobado incluye distintos componentes: parte del endeudamiento se destinará a refinanciar pasivos públicos vigentes, mientras que otro tramo servirá para nueva emisión destinada a obras, empresas estatales como Aubasa y a financiar la administración provincial sin afectar partidas sensibles como salud o educación. "Estamos emitiendo deuda nueva y es toda para pagar la candidatura presidencial de Kicillof", dijo Romo y agregó que el peronismo construye esa mayoría especial "subastando el banco público". La ausencia de Ramón Vera terminó ayudando al peronismo, que pudo conseguir los votos con un poco de mayor holgura.