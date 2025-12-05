La encuesta que aturde al "Chiqui" Tapia: 65,8% de imagen negativa

Un estudio nacional realizado por CB Consultora dejó expuesto el profundo deterioro en la imagen de Claudio “Chiqui” Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según el relevamiento, el 65,8% de los encuestados desaprueba su gestión, una cifra que golpea de lleno al dirigente en medio de un clima de creciente desconfianza hacia el organismo que conduce.

La encuesta, realizada entre el 1 y el 2 de diciembre de 2025 y con una muestra de 1.115 casos en todo el país, muestra que la desaprobación es mayoritaria en prácticamente todos los segmentos. El resultado confirma una tendencia que ya venía manifestándose en redes sociales y debates televisivos: la percepción de que la AFA atraviesa un mal funcionamiento estructural.

Entre los motivos de la caída en la imagen de Tapia aparecen distintos factores. Los encuestados mencionan denuncias financieras que envuelven a la dirigencia, arbitrajes polémicos que se repiten en distintas categorías y una conducción institucional que genera más dudas que certezas. El informe plantea que las fallas arbitrales ya no se leen como errores, sino como señales de posibles acuerdos o pactos que comprometen la transparencia del torneo. La acumulación de controversias hizo que el público asociara los conflictos no a hechos aislados, sino a una dinámica que se mantiene y se agrava.

La encuesta también revela un dato inquietante: más de la mitad de los consultados considera que la selección nacional podría verse afectada por los problemas internos de la AFA en la previa del próximo Mundial. Para ese sector, los escándalos y la inestabilidad en la conducción institucional se trasladan, en distinta medida, al rendimiento deportivo.

Otro punto crítico señalado por los encuestados es la falta de legitimidad en el sistema de elección del presidente de la AFA. La mayoría sostiene que el mecanismo actual debería modificarse hacia uno más representativo, lo que implica un cuestionamiento directo al modo en que Tapia renovó su poder en la entidad.

El panorama que arroja el estudio es contundente: Tapia enfrenta un nivel de desaprobación que supera los dos tercios del país y que pone en jaque su capacidad de sostener la autoridad en un organismo que ya acumula tensiones internas, conflictos públicos y denuncias de diversa gravedad. En su entorno, saben que estos números no sólo dañan la imagen del dirigente, sino también la del fútbol argentino en su conjunto.

Mientras tanto, la encuesta abre una conclusión clara: el presidente de la AFA enfrenta un escenario adverso que, de no revertirse con acciones concretas y un cambio profundo en la percepción pública, corre el riesgo de consolidarse como una crisis de confianza estructural que marcará su gestión.