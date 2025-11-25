Por qué Patricia Bullrich seguirá manejando Seguridad a control remoto

Patricia Bullrich logró imponer a su número dos, Alejandra Monteoliva, como nueva ministra de Seguridad. La decisión fue tomada por el propio Javier Milei después de que la senadora electa le pidiera expresamente mantener la continuidad de su gestión. Fuentes del Gobierno confirmaron que Bullrich llamó al Presidente tras su triunfo en CABA y reclamó que su secretaria de Seguridad Nacional asumiera el ministerio. Monteoliva, que acompaña a Bullrich desde hace una década, garantiza que la “doctrina Bullrich” seguirá intacta: mano dura, despolitización de las fuerzas y tolerancia cero al delito.

En paralelo, Luis Petri fracasó en su intento por dejarle Defensa a su primo Gustavo Cairo, diputado provincial mendocino y hombre de extrema confianza. Según reveló La Política Online, ese era el plan A del ministro saliente, que también barajaba a su jefa de Gabinete, Luciana Carrasco. Sin embargo, Karina Milei intervino directamente y cerró el acuerdo con la cúpula militar para imponer al jefe del Ejército, teniente general Carlos Presti, como ministro por primera vez en democracia desde 1983.

El vínculo de Karina con Presti se consolidó a través de gestos como la custodia presidencial con Granaderos a Caballo y las negociaciones para contener el malestar castrense por los recortes. “Es 100% de Karina”, admitieron en el entorno militar. Así, mientras Bullrich mantendrá el control remoto de Seguridad desde el Senado, Petri se queda sin influencia en Defensa y su primo Cairo fuera del Gabinete. El contraste muestra quién pesa más en la mesa chica de Milei.

“No hay margen para decir que no a Patricia después de sacar 50 puntos en Capital”, admitió un dirigente con acceso al despacho presidencial. A cambio, Bullrich se comprometió a presidir el bloque de LLA en la Cámara alta y a sostener la línea dura en seguridad. En Defensa, en cambio, Petri ni siquiera fue convidado a esa mesa: Karina ya había cerrado días antes con Presti y el resto de la cúpula, y el mendocino se enteró por los anuncios oficiales que su primo Cairo y su jefa de Gabinete quedaban definitivamente afuera.