Guillermo Francos, echado, encabeza el ranking de funcionarios con mejor imagen

Se dio a conocer los resultados de la última encuesta nacional del Monitor de Humor Social y Político de la consultora D’Alessio IROL–Berensztein. Con 1.100 casos constatados en todo el país, realizado a fines de octubre de este año, el estudio estadístico se propuso enumerar cuáles son los funcionarios con mejor imagen en el gobierno de Javier Milei.

Los resultados sorprendieron: el renunciado Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, obtuvo el primer lugar al ser considerado el funcionario con mejor imagen del gobierno nacional. El ex coordinador de ministros alcanzo los 46% de imagen positiva y un 45% de imagen negativa. El segundo puesto fue para Patricia Bullrich con 42% de imagen positiva y 53% de imagen negativa. Cerrando el podio, el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, consiguió 39% de imagen positiva y 55% de imagen negativa.

El presidente Javier Milei se posicionó en cuarto lugar. El mandatario libertario llegó a los 38% de imagen positiva y 57% de imagen negativa. Un visible descenso, considerando que el líder libertario siempre estuvo encabezando de forma afirmativa este tipo de encuestas y nunca fue superado por ministros o funcionarios de su espacio.

Por otro lado, cerrando el top ten, la misma consultora designo cuáles son los funcionarios y miembros del gobierno de LLA con peor imagen. Victoria Villarruel se posicionó octava en el ranking, con 34% de imagen positiva y 56% negativa. En el noveno casillero, Manuel Adorni obtuvo 31% de imagen positiva y 55% negativa. Y, dentro de todo el decálogo, el dirigente libertario con peor imagen fue Martín Menem con apenas 26% de imagen positiva y 63 de imagen negativa.

Guillermo Francos presentó su renuncia como jefe de Gabinete a Javier Milei poco días después del triunfo legislativo de La Libertad Avanza, aduciendo en una carta pública “los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional” y argumentando que su salida permitiría que el mandatario pueda “afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones” del 26 de octubre.

En su mensaje en redes, el ex coordinador de ministros agradeció “la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo” y sostuvo que fue un honor participar en “un proyecto transformador … para encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso”. En esa misiva también destacó su rol de articulador político: “mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los gobernadores de las provincias … para encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita”.

Francos explicó más tarde que su renuncia se dio en medio de una “campaña de desgaste” interna, en la que sintió presión y decidió ofrecer su salida para facilitar una recomposición del Gabinete. Una justificación diplomática para evitar nombrar al asesor Santiago Caputo con el que mantuvo innumerables roces durante su gestión. Ademas aseguró que su decisión fue razonable, que la presentó “porque no quería ser un estorbo”, y que “él tenía claro que tenía que hacer modificaciones del Gabinete y mi salida se lo facilitaba”.

Considerado como una "paloma", desde la Casa Rosada aceptaron su salida de inmediato y designaron en su lugar a Manuel Adorni, un reconocido alfil de Karina Milei, como nuevo jefe de Gabinete. En el comunicado oficial Presidencial se elogió a Francos por su contribución en los dos años de gestión, destacando su participación en la aprobación de leyes clave como la Ley Bases.