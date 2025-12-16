Quién era Rodrigo Gómez, el soldado que se habría suicidado en la Quinta de Olivos

En la madrugada del 16 de diciembre de 2025, un hecho trágico sacudió a la Quinta Presidencial de Olivos. Un soldado que cumplía funciones de seguridad fue encontrado sin vida en uno de los puestos internos del predio, lo que activó de inmediato los protocolos judiciales y de seguridad y generó conmoción tanto en el ámbito militar como político.

Se trataba de Rodrigo Gómez, un joven soldado de 21 años, oriundo de la provincia de Misiones, que formaba parte del Ejército Argentino. Específicamente, pertenecía al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, una unidad histórica encargada de la custodia presidencial. Gómez cumplía funciones de seguridad en la Quinta Presidencial de Olivos, la residencia oficial del presidente Javier Milei, donde realizaba tareas de vigilancia en puestos internos del predio.

En la madrugada del 16 de diciembre de 2025, Gómez fue encontrado sin vida por un compañero en uno de los puestos de seguridad internos de la Quinta. De acuerdo con las primeras actuaciones y los indicios reunidos en el lugar, la principal hipótesis es que el joven soldado se habría disparado en la cabeza con su arma reglamentaria, un fusil FAL. El episodio generó conmoción inmediata y activó los protocolos de seguridad y judiciales correspondientes.

Junto al cuerpo se halló una carta dirigida a sus camaradas y familiares, en la que Gómez hacía referencia a una compleja situación económica personal. En el escrito, mencionaba deudas acumuladas por cerca de 2 millones de pesos, contraídas con bancos y otras entidades financieras. Su salario era gestionado por la Contaduría General del Ejército, un dato que volvió a poner en foco el contraste entre su pertenencia a una de las unidades más prestigiosas de las Fuerzas Armadas y las dificultades personales que atravesaba.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal de San Isidro, encabeza la investigación del caso. Ordenó la intervención de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) y la realización de una autopsia en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires para determinar con precisión las circunstancias de la muerte. Si bien la hipótesis del suicidio es la que predomina, la Justicia no descarta otras posibilidades y analiza en detalle tanto el contenido completo de la carta como eventuales factores externos.

Desde el Gobierno, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que expresó condolencias a la familia y confirmó que el hecho ocurrió mientras Gómez se encontraba cumpliendo funciones de servicio. No se registraron impactos en la seguridad presidencial, aunque el episodio abrió debates en redes sociales sobre las condiciones laborales, económicas y de contención del personal de las Fuerzas Armadas.

Su caso volvió a visibilizar las presiones que pueden enfrentar soldados asignados a funciones de alta responsabilidad, en un contexto atravesado por dificultades económicas y personales. La investigación continúa en curso y podría derivar en revisiones internas dentro del Ejército sobre el bienestar integral de su personal.