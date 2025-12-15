Los Expedientes Lindner: hoy, cuando Kirchner le pidió US$ 10 millones a la SIDE

Alberto Fernández llega solo al edificio de la SIDE sobre la calle 25 de Mayo, a pasos de la Casa Rosada. Adentro, en el más importante de los despachos, lo espera un viejo conocido, el secretario de Inteligencia, Miguel Ángel Toma.

El visitante, jefe de campaña de Néstor Kirchner, ha pedido esa reunión el día antes.

El anfitrión, funcionario de Eduardo Duhalde, decide grabarlo sin que el otro lo sepa.

—Por precaución —les explica a sus colaboradores.

Algo le huele mal en esa visita.

Cuando Fernández se sienta, primero da algunos rodeos, pregunta nimiedades, habla de varias encuestas que muestran a Kirchner con posibilidades crecientes en aquel febrero de 2003, recién consagrado como el delfín del Presidente interino, Duhalde.

Toma escucha, comparte el entusiasmo, lo deja explayarse.

Hasta que Fernández va al grano:

—Miguel, te pedí esta reunión porque necesitamos plata para la campaña.

— Ajá — lo deja continuar el anfitrión.

—Hay muchos gastos, como sabrás —explica Fernández— . Algunos lo tenemos cubiertos, otros no.

—Me imagino — le sigue la corriente Toma.

El visitante redondea:

—Necesitamos 10 millones. Con eso estaríamos cubiertos, es una campaña corta.

—Dólares —supone Toma.

—Dólares —aclara la obviedad Fernández.

El secretario de Inteligencia dice:

—Y vos querés que eso salga de acá, de los fondos reservados de la Secretaría.

—Sería lo lógico —responde Fernández.

Los fondos reservados de la SIDE tienen esa ventaja: no hay que rendir cuentas sobre ellos. Se gastan y listo.

Pero Toma se pone duro:

—No, querido, bajo ningún punto de vista. No cuentes conmigo.

—Pero escuchame… —intenta Fernández.

El otro lo interrumpe:

—Alberto, ¿por qué venís a pedir esto si Cristina Kirchner como senadora se la pasa hablando pestes de los organismos de Inteligencia?

—Bueno, vos sabés cómo es ella —se justifica Fernández—. Ni siquiera Néstor la puede controlar.

Toma sigue pasando factura:

—Habló en público de un supuesto instructivo de la SIDE que pedía vigilarlos a Kirchner y a ella. Mostró un documento, nos acusó a nosotros. Esto fue hace seis meses… ¿Y ahora piden plata?

—Fue un malentendido —vuelve a disculparse su interlocutor.

Toma da por concluida la charla:

— Ya te dije que no. Y mejor andate porque si no voy a tener que apelar a otras formas.

Fernández se levanta de su silla y se va. No hay despedida entre ambos.

Cuando se cierra la puerta detrás del visitante expulsado, Toma apaga el grabador camuflado entre las carpetas de su escritorio. Revisa si la áspera conversación quedó registrada: sí, está todo de punta a punta, incluida la parte más escandalosa, esos 10 millones de dólares para la campaña K, algo claramente irregular.

Con la evidencia en las manos, Toma se apura en contarle todo a Duhalde.

—Vino Alberto Fernández a pedir 10 millones de dólares de la Secretaría para la campaña. Lo saqué cagando. Y lo tengo grabado.

El jefe aprueba:

—Perfecto. Hiciste lo que correspondía.

Si Kirchner quiere plata, sostiene, en todo caso debería negociarlo mano a mano con él.

La historia me la narraron dos colaboradores de suma confianza del entonces jefe de la SIDE, con la condición de que no revele sus nombres. Juran que así fue como se desarrolló el diálogo.

Fernández, en cambio, niega todo de plano.

Y Toma, consultado por el incidente, sonríe y me dice:

—No puedo hablar de eso porque me caben las generales de la ley con respecto al secreto de Estado.

—¿Secreto de Estado? — le pregunto.

—Sí —responde—, el que vale para todos los que trabajamos en la SIDE.

Es lo único que quiere decir on the record este hombre alto, robusto y pálido, graduado en filosofía y teología.

¿A quién creerle?

Al momento del supuesto pedido de los 10 millones, la relación entre Duhalde y su delfín patagónico dista de ser fluida. El presidente interino optó por la candidatura de Kirchner luego de intentar con otros dos peronistas: el plan A, Carlos Reutemann, no aceptó, y el plab B, el cordobés José Manuel de la Sota, no tenía chances en las encuestas. El santacruceño era el plan C, y nadie en el Gobierno iba a hacérsela fácil, incluido Toma. Todos le desconfiaban.

A sus colaboradores de confianza, el ex secretario de Inteligencia de Duhalde les contó algo más. Les aseguró que, en paralelo a ese «mangazo» de Kirchner a la SIDE, los espías de la Secretaría también investigaron la contabilidad del candidato venido del Sur.

Uno de los colaboradores de Toma me lo explica así:

—Por la misma época, en la SIDE dieron con una cuenta en el exterior donde estaba depositada una parte de los fondos de Santa Cruz.

—¿Dónde? —le pregunto.

—La cuenta —sigue el colaborador— estaba en Luxemburgo, un paraíso fiscal. Hasta ese momento no se sabía nada de esa plata, Kirchner nunca había dicho dónde la tenía. Todos sabían que estaba afuera, pero no se conocía el lugar ni el monto…

—Eran unos 500 millones de dólares cuando los repatriaron años después.

—Sí, pero eso fue después. En la campaña de 2003 lo de los fondos de Santa Cruz era un tema tabú. Kirchner se ponía loco con el tema.

El colaborador de Toma se ríe.

Está esperando mi próxima pregunta:

—¿Y qué hicieron cuando detectaron la cuenta en Luxemburgo?

Me contesta, divertido por la travesura:

—Hicimos un depósito.

—¿De cuánto? —pregunto.

—De un dólar —se ríe el colaborador, cada vez más tentado.

—¿Un dólar? —me asombro—. Pero, ¿para qué?

El colaborador explica:

—El monto era algo simbólico. Era para que Kirchner supiera que nosotros sabíamos…

—¿Para que supiera que habían descubierto la cuenta?

—Exacto. El giro lo hicimos desde una cuenta en Uruguay, una numerada, que no estaba a nombre de nadie…

—¿Kirch ner acusó recibo?

—Lo que te puedo decir con seguridad es que verificaron que tenían un dólar más.

El informante vuelve a reír.

Su resumen de lo ocurrido es el siguiente:

—Mientras ellos le querían «manguear» plata a la SIDE, nosotros les avisamos que sabíamos dónde tenían guardada la suya. Si necesitaban plata, que usaran la que tenían en Luxemburgo.

La cuenta en ese principado de Europa efectivamente existió: estaba en la sucursal del banco Morgan Stanley.

El colaborador de Toma vuelve a hablar:

—En esa campaña aportaron todos menos la SIDE.

Sabemos que hubo plata de distintos lados además de la que luego se rinde formalmente.

—¿Quiénes aportaron?

—Uno de los que puso fue el Banco de Santa Cruz, de Enrique Eskenazi. El mismo que atesoró los fondos de Santa Cruz antes de que Kirchner los mandara al exterior.

—¿Y los fondos de Santa Cruz se usaron para la campaña?

—Estoy seguro. El que nos contó eso cuando estaba caliente con Kirchner fue Sergio Acevedo, el ex gobernador de la provincia, además de primer jefe de la SIDE

kirch nerista.

—¿Qué contó Acevedo?

—Eso, que se usó parte de los fondos de Santa Cruz para la campaña de Kirchner. Y que el banco de Eskenazi era otro aportante. Acevedo estaba furioso con Kirchner porque lo terminaron rajando de la gobernación por oponerse a los negociados con la obra pública.

—Lo recuerdo, eso fue en 2005.

—Sí. Y lo que muy pocos saben es que antes estuvo a punto de no presentarse como candidato a gobernador porque Kirchner dudaba en repatriar los fondos de la provincia, como había prometido. A Acevedo eso le hacía ruido.

El colaborador de Toma lo sabe porque fue testigo del entuerto. Cuenta que Acevedo, ya fuera de la Secretaría de Inteligencia que había comandado durante los primeros meses del gobierno K, tuvo un momento de debilidad y le pidió trabajo a… ¡la CIA norteamericana!

El jefe en Buenos Aires de los espías estadounidenses le trasladó su inquietud a Toma:

—Acevedo nos vino a pedir trabajo, pero es una locura. Un jefe de la SIDE que se pasa a la CIA, no se puede…

—Claro, entiendo —dijo Toma.

Y el de la CIA pidió:

—¿No podés conseguirle algo? Nosotros estamos atados de manos.

Finalmente, Acevedo recapacitó y aceptó la candidatura a gobernador que le ofrecía Kirchner, aunque supiera que su autonomía en el feudo patagónico sería nula. Terminó renunciando en 2005 tras fuertes tensiones con su jefe político, el Presidente.

Álvaro de Lamadrid, un dirigente radical de El Calafate que investiga desde siempre a los Kirchner, dice lo mismo, que los fondos de Santa Cruz sirvieron para pagar la campaña K, y que Duhalde le negó financiamiento a Kirch ner.

—La campaña presidencial —me cuenta— ellos la pagaron con la plata de la provincia depositada afuera y con lo que recaudaron entre varios empresarios amigos.

—¿No hubo ayuda de Duhalde? —pregunto.

—Nada —dice De Lamadrid—. De hecho, sé que Cristina se quejó por eso.

—¿En serio?

—Sí, fue después de un acto en La Plata en el que lanzó su candidatura a senadora en 2005. Les explicó a los que la acompañaban que ella lo llamaba «El Padrino» a Duhalde porque lo había humillado a su marido, lo había obligado a pagarse él mismo la campaña.

«Le hizo poner plata para ser candidato, ¿eso no es ser mafioso?», fueron las palabras de la entonces primera dama, según los comentarios que recogió De Lamadrid.

Hay que recordar que Alberto Fernández, el del supuesto pedido monetario a la SIDE de Duhalde, era la mano derecha de Cristina Kirchner antes de transformarse en la de Néstor.

También Juan Manuel Ducler, el hijo de Aldo, el fallecido financista que manejó esa plata patagónica depositada en el exterior, coincidió con la versión: «Kirchner usó los fondos de Santa Cruz para la campaña presidencial de 2003», dijo tras la extraña muerte de su padre, quien en junio de 2017 se desplomó en la calle por un supuesto infarto, por los mismos días en que analizaba presentarse ante la Justicia para revelar lo que sabía del caso.

¿Se usaron los fondos de Santa Cruz en el exterior ante la negativa de la SIDE de colaborar con la campaña? ¿O el candidato Kirchner siguió pasando la gorra por otras cajas del Estado?

Tal vez ambos hechos ocurrieron en simultáneo. Porque en los mismos días del giro del dólar duhaldista a Luxemburgo, en esa cuenta y en la otra que la provincia de Santa Cruz tenía en el exterior, en el banco suizo UBS, se registraron movimientos millonarios hacia un nuevo destino, el banco Credit Suisse, en Zurich. Fueron cientos de millones de dólares girados en solo diez días a lo largo de marzo de 2003. Lo llamativo del asunto es que además hubo un depósito en esa nueva cuenta del Credit Suisse que provenía del gobierno de la provincia de Buenos Aires, por entonces en manos de Felipe Solá. En total eran 60 millones de dólares girados a la cuenta suiza de Santa Cruz el 17 de marzo, un lunes, un mes antes de la primera vuelta de las elecciones. ¿La explicación? Nadie pudo o quiso darla.

Ese movimiento figura en los parciales resúmenes de cuenta de los fondos de Santa Cruz que publicó la revista Noticias un año después, en 2004. ¿La provincia bonaerense había aportado —y multiplicada por seis— la plata que la Secretaría de Inteligencia no quiso darle a Kirchner? ¿Se trataba de una triangulación para engañar a los organismos de control? ¿Ese depósito era un pago para la campaña, o tal vez un reintegro? ¿O un agradecimiento por adelantado por algo que Kirchner haría como Presidente? Ante la llamativa falta de respuestas, todas son solo especulaciones.

El colaborador de Toma ensaya una explicación:

—De esos 60 millones de la gobernación nos enteramos cuando el tema salió publicado, no lo sabíamos en el momento. Pero tiene lógica, porque Felipe Solá iba por la reelección en la provincia y estaría pensando en la relación con quien podía ser el futuro Presidente y jefe del peronismo. La gobernación de Buenos Aires siempre dependió económicamente de la Nación.

—¿Fue una prueba de amor de Solá a Kirchner? —le pregunto.

—¿Por qué no? —dice el informante—. Cualquier gobernador bonaerense necesita llevarse bien con la Casar Rosada. La provincia es un agujero negro presupuestario.

La cuenta del Credit Suisse en la que la gobernación bonaerense depositó esos 60 millones de dólares no era de dominio público, como tampoco las anteriores del UBS y el Morgan Stanley de Luxemburgo, porque para entonces Kirchner seguía manteniendo en la nebulosa la contabilidad y el paradero de los fondos de su provincia. Es decir que si la administración de Felipe Solá depositó esa plata allí, necesariamente el candidato del Sur debió haberle dado el número de esa cuenta en

Suiza, a prueba de fisgones.

El colaborador de Toma deduce:

—No fue como el dólar que nosotros mandamos a Luxemburgo, casi a tientas, cuando descubrimos

que tenían parte de la plata allá. A Felipe seguro le dijeron: «Depositala en este lugar, que nosotros nos ocupamos».

—¿Entonces Kirchner —pregunto— recurrió a Solá porque Duhalde le había dicho que no?

—Las fechas cierran —responde el colaborador—, porque ese giro de 60 millones ocurrió un mes después de la negativa de la SIDE. Como el Estado nacional no quiso ponerse, Kirchner acudió al provincial. Y Felipe no respondía a Duhalde, siempre se manejó con mucha autonomía, hacía la suya.

Lo que dice el colaborador de Toma se ve refrendado en lo que ocurrió en los años posteriores. En las legislativas de 2005, los Kirchner le arrebataron la provincia bonaerense al aparato duhaldista en la llamada madre de todas las batallas que libraron las esposas de ambos caciques, Cristina y «Chiche» Duhalde. Y en esa guerra clave, el gobernador Solá se alineó sin dudarlo con los K, pero

no por eso se transformaría en «pingüino», porque, como siempre decía Kirchner, «Felipe es Felipe». De hecho, más tarde terminaría enfrentando y venciendo al entonces Presidente en las elecciones legislativas de 2009, aliado con Francisco de Narváez. Pero ya hablaremos de eso.

Volviendo a la campaña de 2003, falta decir que entre los supuestos aportantes no declarados también figuraba la pesquera Conarpesa, investigada por el crimen de un competidor, Raúl «Cacho» Espinoza, en enero de ese año. Solo días antes del homicidio, ejecutado por un sicario, Espinoza se había reunido con Elisa Carrió para denunciar las presuntas prácticas inescrupulosas de Conarpesa y señalar que esa compañía inyectaba plata en negro a la campaña de Kirchner.

En la rendición que el candidato hizo ante la Justicia electoral no figuran los hipotéticos aportes de Conarpesa, ni del Banco de Santa Cruz, ni de los fondos expatriados de esa provincia, ni de la gobernación bonaerense. En realidad, esa rendición oficial parecía un mal chiste: Kirchner aseguró que solo había recibido 794 mil pesos para cubrir sus gastos proselitistas hasta la primera vuelta, diez veces menos que su rival Carlos Menem. Para el ballottage, del que Menem se terminó

bajando, el cálculo del patagónico y de su jefe de campaña Alberto Fernández era todavía más ridículo: hasta diez días antes de la fecha del comicio declararon dos contribuciones de 250 pesos cada una, realizadas por el propio Fernández y por otro experto K en recaudación, Héctor Cappacioli. Como remate del sketch, agregaron que de esa raquítica suma llevaban gastados solo 3 pesos. Para abrir una cuenta bancaria, dijeron.

A simple vista se notaba que mentían. La propaganda kirch nerista de esas semanas se devoró miles de segundos de pauta televisiva y radial y empapeló las ciudades más importantes del país. Sin embargo, afirmaban que habían gastado diez veces menos que su rival Menem y solo el doble que Elisa Carrió, la candidata que no tuvo plata ni para imprimir afiches. A pesar de tantas evidencias, a ningún juez le interesó investigar la contabilidad proselitista de quienes se convertirían en los nuevos ocupantes del poder después del 22 por ciento conseguido en la primera vuelta y la deserción de Menem en la segunda.

Kirchner lo había logrado, y sin la SIDE.

En las campañas siguientes, el sistema de recaudación informal entre los empresarios aliados del kirchnerismo se fue perfeccionando: era plata negra para los gastos proselitistas, pero también para el enriquecimiento personal de los Kirchner y sus funcionarios, como terminó de demostrar el escándalo de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

En cuanto a los fondos de Santa Cruz, volví a saber de ellos cuando di con un antiguo asesor del entonces Presidente que estaba molesto por la forma intempestiva en que lo habían echado del Gobierno. El asesor estaba al tanto de la travesía de ese dinero errante porque en determinado momento había ayudado a destrabar un embargo que pesaba sobre parte del botín.

Me contó en una charla confidencial:

—Lo grave es que una parte de la plata estuvo en las Islas Caimán. En una cuenta del MA Bank de Aldo Ducler, el que fue multado en Estados Unidos por lavar

dinero del Cartel de Juárez…

—¿Cuánta plata tenían ahí? —pregunté.

—Menos de 10 millones de dólares —me contestó el asesor— . Eran los intereses que estaban generando

los fondos de Santa Cruz…

—¿Para qué depositaron los intereses del dinero en las Islas Caimán?

—¿No es obvio? Estaban timbeando. El problema fue cuando el Banco Central de las Caimán cerró la entidad de Ducler en junio de 2001 y la plata quedó adentro.

—¿Qué hicieron?

—Fue una negociación que duró semanas. Los liquidadores de las Caimán vinieron a Buenos Aires, hablaron conmigo. Al final los terminamos ablandando. Kirchner estaba eufórico, seguía los detalles por teléfono. Zafamos. Y gracias a eso pudo ser candidato en 2003.

El asesor de Kirchner también hizo referencia a la cuenta en Luxemburgo en la que la SIDE duhaldista había depositado un dólar.

—En Estados Unidos, la plata estaba depositada en el banco Morgan Stanley, pero Kirchner la quiso transferir a otro lado después del atentado a las Torres Gemelas. Los del Morgan Stanley se pusieron duros, no querían largar la plata así nomás. Le ofrecieron girarla a la sucursal que ellos tienen en Luxemburgo, pero Néstor les mandó decir: «Está bien, pero solo la mitad, la otra mitad la deposito donde quiero». Era un buen negociador.

— ¿Y el Morgan Stanley aceptó?

—Aceptaron. Igual tardamos en sacar la plata, terminamos en octubre o noviembre de 2002. Salían 5 millones por día, no más. La mitad a Luxemburgo, la otra mitad al UBS de Suiza.

En esas dos entidades y también en el Credit Suisse estaban los fondos viajeros al momento en que comenzaron a registrarse los movimientos interbancarios, con Kirchner urgido por los gastos de la campaña presidencial en la que la SIDE le dio la espalda.

El asesor me confirmó que en marzo de 2003, un mes antes de las elecciones, el candidato dio la orden terminante de cambiar de banco y girar la plata de Luxemburgo y el UBS al Credit Suisse.

—Saquemos todo de acá —decretó.

¿Habrá tenido algo que ver el dólar de la suerte que los duhaldistas le mandaron desde una cuenta anónima de Montevideo?

Es un misterio.

Ya se sabe en qué terminó la historia de los fondos. Repatriados en marzo de 2006, esos más de 500 millones de dólares se fueron malgastando a lo largo de la «década ganada» y hoy son un recuerdo de la flagrante opacidad con la que los Kirchner administraban la plata del Estado. Cuando fueron girados al exterior en los años 90 no eran 500 millones, sino el doble, y por eso la oposición dijo que faltaba plata cuando volvieron. Kirchner al principio había comprado acciones de YPF con ese dinero cobrado tras un juicio contra la Nación por regalías petroleras mal liquidadas, y con esa inversión multiplicó su ganancia.

—Compró acciones a 19 pesos y vendió a 44 —me dijo su asesor echado— . Haga el cálcu lo…

¿Quién le aconsejó eso? Fue Domingo Cavallo, por entonces superministro de Economía. ¿Y quién acercó a Cavallo y Kirchner? El asesor que aquí habla.

En febrero de 2018 se supo cuánto quedaba de ese dineral despilfarrado: apenas 10 mil dólares.

Increíble.

Tampoco la Justicia hizo su trabajo. Por una cuestión jurisdiccional, el único magistrado que tuvo en sus manos la causa de esos fondos expatriados fue Santiago Lozada, a cargo del Juzgado Penal N° 1 de Santa Cruz. Absolvió a Kirchner sin demasiado trámite y ni siquiera llamó a declarar a los acusados, empezando por el entonces Presidente. Además, se negó a dar los fundamentos de su polémico fallo, algo que no registra antecedentes en las democracias occidentales. Y un dato más: era el novio de la sobrina de Kirchner, Romina Mercado.

Hablé con Lozada en un viaje que por entonces hice a Santa Cruz. Me abrió la puerta de su casa de Río Gallegos, descalzo y malhumorado, y dijo:

—¿Cómo se atreve a venir así? No voy a hablar con nadie, y menos un sábado.

—Solo quería preguntarle por un fallo suyo que absolvió a Kirchner en la causa de los fondos de Santa Cruz —le dije.

—¿Qué hay con eso? —se incomodó.

—¿No cree que es incompatible con la relación que usted mantiene con la sobrina de Kirchner? —le señalé.

El novio descubierto explotó:

—¡No tienen derecho a meterse en mi vida privada! ¡No tiene nada que ver!

—Pero esto va más allá de su vida privada —insistí—. Usted lo declara inocente a Kirchner y en simultáneo sale con su sobrina.

—¿Y cómo sabe usted que mi vida privada influye sobre mi actuación como juez? —se defendió—. ¡Está presuponiendo!

—Vamos, doctor… ¿No le parece que hay incompatibilidad?

—¿Me disculpa un minuto? Me voy a poner los zapatos.

El juez desapareció tras la puerta y ya no dio más respuestas. No había manera de explicar lo inexplicable.

Hay que volver a Toma, el secretario de Inteligencia que se ganó la enemistad eterna de los Kirchner luego de negarles lo que pedían. Nunca más intercambió una palabra con Alberto Fernández, el jefe de campaña que mutó en jefe de Gabinete. Y eso que se conocían bastante bien porque ambos dirigentes del peronismo porteño ya habían compartido otra aventura electoral, la del traspié de Duhalde contra Fernando de la Rúa en 1999, en la que uno, el espía, fue candidato a diputado y el otro, el jefe de Gabinete, también hizo de tesorero, o cajero, según la jerga. En esa campaña perdidosa también intervino Aldo Ducler, el financista de los millones de Santa Cruz, porque, como suele decir Cristina Kirchner, todo tiene que ver con todo.

Lo cierto es que entre Toma y Fernández ya no hubo retorno después de la escena con la que comienza este capítulo. El ex secretario de Inteligencia está convencido — y se lo dice a sus confidentes— de que el otro lo persiguió de manera sistemática desde entonces.

Todo comenzó con un gesto: después del cambio de mando en mayo de 2003, al ex jefe de la SIDE duhaldista le sacaron su custodia a pesar de que sobre él pesaba una «fatwa», la famosa sentencia de muerte quedicta el tribunal religioso de Irán. Los únicos argentinos que vivían con esa amenaza eran Toma, el ex juez JuanJosé Galeano y otros dos protagonistas de este libro, el espía Antonio «Jaime» Stiuso y el fallecido fiscal Alberto Nisman, todos por la investigación judicial y de Inteligencia que logró determinar que el régimen iraní fue el autor del atentado a la AMIA en 1992. Al agente Stiuso, el propio Toma lo había ascendido a hombre fuerte y director de Operaciones de la Secretaría. Antes de eso, «Jaime» estaba relegado.

Ya sin custodia, Toma se quejaba ante sus confidentes:

—Los iraníes me quieren matar y a Kirchner se le ocurre dejarme en bolas, a la buena de Dios. Esto ya es personal…

La «fatwa» no lo dejaba dormir.

Al poco tiempo de volver al llano, el ex jefe de la SIDE comprendió que los Kirchner ni siquiera lo dejarían hacer lo suyo en el sector privado, lejos de la política. Quiso abrir una consultora dedicada a combatir el lavado de dinero, llamada Anti Money Laundering Consulting (AMLC). Pero, aunque sus potenciales clientes al principio mostraban interés, con el correr de los días siempre terminaban desistiendo de contratarlo. Primero le pedían que les presentara un proyecto, lo estudiaban con atención, concertaban nuevas reuniones, repasaban los números del presupuesto… Hasta que de

un día para el otro ya no daban señales de vida.

—Ni el teléfono me atendían al final —se quejaba el antiguo espía ante los suyos.

Hasta que comprobó que no se trataba de mala suerte, sino de un boicot. Uno de sus contactos, el banquero Jorge Brito, dueño del Macro, le reveló cuál fue la razón por la que no había contratado a su consultora.

—Jorge, ¿qué pasó? —le pidió explicaciones Toma cuando el otro se hizo a un lado.

Dice que Brito le contestó:

—Kirchner me mata si te pongo plata. Sos persona no grata para ellos, me lo dijeron.

Al segundo proyecto que armó el ex jefe de la SIDE tampoco le fue mejor. Era el Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos que funcionaba en sus oficinas de la avenida Corrientes y publicaba una revista mensual sobre comercio, seguridad y relaciones internacionales. Los auspiciantes que ese think tank y su mensuario tuvieron en un principio fueron mermando velozmente hasta terminar en otro fracaso.

Toma volvió a comprobar lo obvio: la Casa Rosada apretaba a sus aportantes para asfixiarlo económicamente.

—Tienen un tema con vos —le confió uno de sus auspiciantes fugitivos.

En el año 2006, un agente jerárquico echado de la SIDE, Raúl Rosa, le confirmó a Toma que seguía en la mira del Gobierno y sus espías.

—A usted lo están investigando —le dijo.

—Que investiguen nomás, no me van a encontrar nada — se rio el ex jefe de la Secretaría.

Rosa le advirtió que sus teléfonos estaban pinchados y que el Gobierno seguía de cerca todos sus movimientos.

—Más detalles no le puedo dar —le dijo— , solo cuídese…

El espionaje contra Toma se terminó comprobando mucho después, en pleno escándalo de los cuadernos del chofer Centeno, cuando la Justicia ordenó un allanamiento en la casa de los Kirchner en El Calafate. En el lugar, los investigadores encontraron numerosos informes de Inteligencia, incluidas dos carpetas referidas al ex jefe de la SIDE. En ellas se analizaba su situación

patrimonial y se transcribían las conversaciones telefónicas que había mantenido con distintas personas, en su mayoría políticos y empresarios. Los detalles que contenían esos carpetazos no trascendieron.

Sin duda, el peor momento de esa persecución sistemática se dio en 2009, cuando Toma volvió a asomar la cabeza en la política y acompañó la candidatura legislativa de De Narváez y Felipe Solá en territorio bonaerense, donde el postulante del oficialismo era nada menos que Néstor Kirch ner.

Ese año le pasó de todo.

Primero, a su hijo le destrozaron un local de ropa que tenía en San Isidro. Y dejaron la siguiente nota escrita: «Pedile explicaciones a tu viejo».

Segundo, a su hija la zamarrearon y tiraron al piso dos personas que venían en moto a pasos del shopping Unicenter de Martínez, sin robarle ni su Rolex ni la computadora. Acaso solo querían darle un buen susto.

Tercero, otros anónimos irrumpieron en la casa que Toma tiene en el country Lagartos, en Pilar. Rompieron la ventana cuando no había nadie y se llevaron solo dos botellas de vino. Como el ex secretario de Inteligencia hizo la denuncia ante la policía, a los pocos días volvieron a entrar a la

propiedad y esta vez le dejaron un mensaje escrito: «Ahora andá y volvé a hacer la denuncia,

boludo». Ningún ladrón raso podía haberse enterado de que su víctima había acudido a las autoridades. No: se trataba de espías K.

Por último, otra nota escrita a mano llegó a la oficina que Toma tiene sobre el pasaje Gelly, en Palermo. Decía: «Seguí jodiendo y te va a ir como el culo».

El destinatario del mensaje, que mantenía sus contactos en la Inteligencia oficial, averiguó que tras ese amedrentamiento estaba un personaje ligado a la SIDE, Marcelo Mallo, barrabrava de Quilmes y jefe del engendro kirchnerista Hinchadas Unidas. Lo llamó al celular y le dejó una réplica del mismo tenor. Enseguida, Mallo devolvió el llamado, pero atendió la secretaria de Toma. Las palabras que escuchó la mujer la dejaron temblando.

—Dice que lo va a matar a usted y también a mí —le transmitió a su jefe.

A él le costó un rato convencerla de que no renunciara.

En simultáneo, en la Justicia, dominada por el oficialismo, se reflotó una historia dormida desde los años 90, cuando Toma era secretario de Seguridad de Menem. Se trataba de una resolución que había firmado para habilitar un paso de frontera. El polémico juez federal Norberto Oyarbide lo procesó como partícipe necesario de un supuesto fraude en el proceso de contratación pública, por más que el funcionario no hubiera participado de esos vericuetos porque no tenía lo que se llama

autoridad presupuestaria: de los números se encargaba la Secretaría Administrativa del Ministerio del Interior, no la dependencia de Toma. Cuatro años después, finalmente fue absuelto.

¿Qué hizo el ex jefe de la SIDE para irritar tanto a los Kirchner en aquel 2009 regado de amenazas? Su tarea al lado de Francisco de Narváez, el candidato que desafiaba al Gobierno, sin duda resultó el detonante. Ni bien arrancó aquella campaña legislativa en territorio bonaerense, Toma le avisó a su postulante que lo estaban vigilando.

En medio de un acto, lo codeó:

—¿Ves a ese de allá al fondo? Es un «servicio», ojo. Trabaja en la base de la calle Billinghurst…

De Narváez le preguntó:

—¿Lo conocés?

Toma asintió con la cabeza.

El agente de la base de la calle Billinghurst había logrado infiltrarse en el sector vip del acto, donde no más de cien personas —dirigentes, colaboradores, familiares— escuchaban a De Narváez y los demás candidatos de la lista. Estaba sentado en la última fila, cabizbajo, sin nadie a su lado. Andaba por los 40, vestía jeans y tenía una calva incipiente.

—¿Cómo te va? —lo encaró Toma con tono irónico— . ¿Te acordás de mí?

El hombre sonrió incómodo y estrechó la mano de su antiguo jefe. Minutos después, se esfumó de la escena sin dejar rastro.

De Narváez le agradeció a su nuevo colaborador. Estaba asombrado con su know how.

—Te están «caminando» —concluyó Toma, con el verbo que los espías usan como sinónimo de espiar.

Del otro lado, en la lista del Frente para la Victoria, el que se postulaba era Kirchner, con Daniel Scioli y Sergio Massa detrás de él. De Narváez iba acompañado por Felipe Solá, el ya entonces ex gobernador al que la Casa Rosada venía investigando porque todos suponían que encabezaría la boleta de esa entente entre peronistas desencantados y macristas. Pero al final no encabezó Felipe, sino el mediático «Colorado» que hacía furor con su proselitismo del «alica alicate», una ocurrencia que le había pedido prestada a su imitador del programa de Tinelli. Y ese cambio de escenario desconcertó a todos.

De todos modos, lo que había investigado la SIDE sobre Solá sirvió para enchastrar a De Narváez, en lo que su asesor Toma llamó una «carambola». Se lo explicó así: cuando el blanco era Felipe, los sabuesos de la Inteligencia K rastrillaron las causas más sensibles sobre su pasada administración bonaerense, incluidas las que involucraban al detenido «rey de la efedrina», Mario Segovia. Y ¡bingo! En uno de aquellos expedientes judiciales hallaron la prueba que incriminaba a De Narváez, cuatro llamadas al tal Segovia hechas desde un celular que estaba a nombre del candidato y que usaba uno de sus secretarios.

Cuando la SIDE dio con esa perla, cuentan que Kirchner descorchó champán en la Quinta de Olivos, eufórico:

—¡Lo embocamos al colombiano!

Así lo llamaba a De Narváez, no solo porque el empresario había nacido en Bogotá, sino también por la reminiscencia narco del apodo.

En junio de 2009, pocos días antes de las elecciones, el juez Federico Faggionato Márquez pidió la indagatoria como imputado del candidato opositor y el Gobierno festejó sin disimulo. Era un final dramático que podía alterar el resultado de esa pelea.

De Narváez se encomendó a Dios. Y a Toma, que le aconsejó mantener la calma.

—Esto solo puede beneficiarte —le dijo—. Te hace quedar como víctima de una operación.

El día de los comicios, «El Colorado» acusado de narco cosechó 34 por ciento de los votos contra 32 de Kirch ner, su acusador.

Para el Gobierno fue un golpe durísimo. Y para Toma, una revancha.

En cambio, Felipe Solá debió tener sentimientos encontrados: en seis años había pasado de presunto aportante de campaña a espiado.

Por último, una pregunta: ¿qué ocurrió con la grabación de aquella charla en la que Toma se negó a darle los 10 millones de dólares a Kirch ner?

Aún hoy, cuando los amigos lo consultan al respecto, el antiguo jefe de la SIDE se sonríe.

Y susurra:

—Eso lo tengo bien guardado.