Video: cuando Dante Gebel pedía el voto para Daniel Scioli

El evangelismo es un fenómeno que se ha duplicado en los últimos 15 años en la Argentina y que representa casi al 20% de la población. Su crecimiento fue tan exponencial que en estas últimas elecciones llegó a tener, por primera vez, un bloque en el Congreso. Una vertiente que muchos dirigentes observan con sumo interés para la consolidación de espacios políticos renovados.

Un aspecto que Javier Milei, conociendo la experiencia de Jair Bolsonaro en Brasil, decidió seducir. El presidente otorgó la personería jurídica religiosa a la Iglesia Evangélica y la convocó a la Casa Rosada para orar y para que ayuden con la distribución de alimentos para los sectores más vulnerables. Pero, mucho antes que el mandatario libertario, hubo un dirigente que se anticipó y leyó los nuevos tiempos que se venían: Daniel Scioli.

En redes sociales se viralizó un video de cuando Scioli formaba parte del kirchnerismo y cumplía funciones como gobernador de la provincia de Buenos Aires. En la secuencia, el mandatario provincial sube al escenario, ubicado en un estadio de fútbol, en medio de un multitudinario encuentro evangélico organizado por Dante Gebel. El mediático pastor y el dirigente justicialista se saludan efusivamente. En ese momento, el religioso comenta que los une la amistad y que se conocieron a través del cantante Ricardo Montaner.

En el encuentro evangélico y fiel a su estilo, Daniel Scioli envió a la multitud congregada un mensaje de paz y esperanza. Un posicionamiento recurrente en el ex vicepresidente de Néstor Kirchner que se fue multiplicando en la campaña presidencial de 2014, que luego perdió ante Mauricio Macri y la coalición Cambiemos. Por otro lado, es notable el naciente sendero político que Gebel estaba cultivando en esos años para proyectarse hasta la actualidad.

De hecho, en este año, Gebel se presenta en el teatro con un show alegórico: “Presidante”. El líder pastoral dice que ya tiene un jefe de campaña: Dios. Y admite que sus apariciones teatrales, mediáticas y en la televisión son un caballo de Troya para otra misión. “A mí me gusta Milei, lo voté siempre pero si se presenta Dante iría con él”, aseguró uno de los asistentes a su último show en el Gran Rex.

Por otro lado, a pesar de formar parte del corazón del peronismo kirchnerista desde sus inicios, Daniel Scioli sigue ocupando un asiento en la Casa Rosada libertaria como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. ¿Y quién sabe? Capaz el llamado "hombre de amianto" eligió a su próximo candidato para las presidenciales de 2027 y así continuar cerca del poder político del país, como en los últimas décadas.