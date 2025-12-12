La ex funcionaria de Economía investigada por las coimas patentó nuevo verbo: "karinear"

En el corazón del escándalo de corrupción que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un término llamativo se filtró en los cuadernos de la causa y comenzó a circular en conversaciones judiciales y mediáticas: “karinear”, un verbo que, según las escuchas secuestradas por la Justicia, se usaba para referirse al supuesto reparto de comisiones ilegales.

La protagonista indirecta de esta curiosa expresión es Ornella Calvete, ex directora de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, quien fue citada a indagatoria por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la causa por presuntas coimas en ANDIS.

Calvete, hija del presunto recaudador de coimas Miguel Calvete, renunció a su cargo tras un allanamiento en su domicilio donde la Justicia secuestró cerca de 700.000 dólares, elemento que motivó la profundización de la investigación.

Según consta en las pruebas obtenidas por la fiscalía, Calvete se refería así a cobrar o gestionar la comisión del “3%” que supuestamente correspondía a determinados actores vinculados al caso. En un audio recuperado de su celular, le dice a su padre, en tono informal: “Escuchame Pedro, si no me atendés, me quedo el 3%, no me hagas karinearte la comisión.”

La frase no solo puso en jaque a Calvete, sino que reavivó aún más los focos de la investigación, en medio de audios atribuidos al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, que mencionaban pagos de porcentajes vinculados a la compra de medicamentos estatales a proveedores específicos y mencionaban a figuras del entorno de la Presidencia.

La causa, que tiene en la mira el manejo de contratos y supuestos retornos en la compra de medicamentos para personas con discapacidad, sigue bajo secreto de sumario, y la Justicia continúa con citaciones y medidas de prueba para esclarecer si hubo una red de coimas organizada en torno a las licitaciones y adjudicaciones realizadas desde ANDIS.

Mientras tanto, el uso del nuevo término —que ya circula entre operadores judiciales y políticos— se convirtió en símbolo de un escándalo que mezcla jerga interna con acusaciones que podrían tener consecuencias políticas de amplio alcance.