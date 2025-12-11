Radicales en extinción: quiénes son los seis diputados que le quedan a la UCR

La Unión Cívica Radical (UCR), uno de los partidos más tradicionales de la Argentina, atraviesa un momento crítico en su representación legislativa. Tras las elecciones legislativas de octubre de 2025 y una serie de divisiones internas, el bloque oficial de la UCR en la Cámara de Diputados ha quedado reducido a solo seis integrantes, el número más bajo en su historia centenaria. Este achicamiento se debe a un pobre desempeño electoral —donde solo renovaron cuatro mandatos de los 14 que vencían— y a defecciones hacia otros espacios, como La Libertad Avanza (LLA) o alianzas con el PRO. En un Congreso donde LLA consolida 95 bancas y Unión por la Patria (UP) 93, los radicales restantes mantienen una postura cercana al oficialismo, pero con un perfil bajo y enfocado en temas regionales y económicos.

El bloque, presidido por la mendocina Pamela Fernanda Verasay, representa el núcleo duro del radicalismo tradicional que no migró a interbloques opositores o al oficialismo puro. A continuación, un perfil de cada uno de estos seis diputados, basados en sus trayectorias políticas y profesionales verificadas:

Guillermo Agüero (Chaco): Economista y figura del radicalismo chaqueño, Agüero formó parte del equipo económico del gobernador Leandro Zdero, donde se desempeñó como subsecretario de Coordinación de Gabinete Económico. Electo en las listas de una alianza con LLA, optó por integrarse al bloque UCR en lugar de sumarse a los libertarios. Su enfoque está en reformas económicas, educación y desarrollo provincial, con un compromiso en la gestión pública y el cambio iniciado en la provincia desde 2023. Asumió su banca en diciembre de 2025, tras una campaña centrada en la situación económica del Chaco. Gerardo Cipolini (Chaco): Contador público y veterano de la UCR, Cipolini es un político con extensa trayectoria en la gestión local del Chaco, radicado en Presidencia Roque Sáenz Peña. Fue presidente del Concejo Deliberante Municipal en 1999 y ejerció como intendente de Sáenz Peña por tres mandatos consecutivos entre 2007 y 2019. Reelecto como diputado nacional en 2023, continuará hasta 2027, con énfasis en administración pública y temas regionales. Ha estado en el centro de controversias por comentarios durante la jura de diputados, pero su rol se centra en la representación provincial. Diógenes González (Corrientes): Procedente de la alianza Vamos Corrientes, González es un ex senador provincial que asumió como diputado nacional en diciembre de 2025. Su discurso de jura enfatizó la lucha por la igualdad económica, el federalismo y el desarrollo provincial, con énfasis en infraestructura e integración nacional. Como representante del oficialismo provincial, busca fortalecer la presencia correntina en el Congreso, priorizando el crecimiento regional y la defensa de intereses locales. Lisandro Nieri (Mendoza): Economista egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, Nieri tiene una sólida trayectoria en finanzas públicas y gestión provincial. Fue ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza entre 2017 y 2018, y ocupó cargos en administraciones provinciales previas. Como diputado nacional desde 2023, con mandato hasta 2027, se posiciona como referente en temas económicos, políticas fiscales y desarrollo productivo en la región cuyana. Darío Schneider (Entre Ríos): Dirigente radical con fuerte anclaje local en Crespo, Schneider fue intendente de esa ciudad y se desempeñó como ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios en el gobierno entrerriano hasta su renuncia reciente para asumir la banca. Electo en listas aliadas a LLA, decidió integrarse al bloque UCR. Su jura en diciembre de 2025 marca el inicio de un período donde priorizará temas de infraestructura, producción regional y defensa de intereses entrerrianos, con experiencia en gestión pública. Pamela Fernanda Verasay (Mendoza): Presidenta del bloque UCR, Verasay es contadora pública con una carrera ascendente en el radicalismo mendocino. Fue senadora nacional de 2015 a 2021, donde ocupó roles como vicepresidenta primera del Senado. Como diputada nacional desde 2021, con mandato hasta 2025, impulsa una agenda filo-oficialista, con foco en temas económicos, de género y defensa provincial.

Este reducido bloque ilustra la crisis del radicalismo, fragmentado entre alianzas con el PRO, migraciones a LLA y divisiones provinciales, como las vistas en Buenos Aires. Mientras el partido busca recomponerse, estos seis diputados serán clave para mantener viva la voz radical en un Congreso dominado por polarizaciones mayores nace la duda sobre si sobrevivirá la UCR a esta extinción parlamentaria. El tiempo, y las próximas elecciones, lo dirán.