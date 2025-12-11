La Libertad Avanza echó a Leila Gianni por "romper el bloque el primer día"

En un hecho político inédito en el conurbano bonaerense, La Libertad Avanza decidió desmarcarse públicamente de la concejal Leila Gianni tras su decisión de romper el bloque oficialista el mismo día que asumió su banca en el Concejo Deliberante de La Matanza. La interna se hizo pública este martes 10 de diciembre con un comunicado firmado por tres de los cuatro ediles libertarios locales, que calificaron la actitud de la legisladora como “deliberada y planificada” para generar divisiones internas.

En el texto, los concejales Lorena Ramos, Gabriel Chaile y Jimena Alonso subrayaron que Gianni “no pertenece, no representa ni está autorizada a hablar en nombre del espacio” y acusaron a la edil de actuar sin “compromiso real con nuestras ideas ni respeto por el mandato de las urnas”. Además, cuestionaron que no posea domicilio en La Matanza y que su presencia en LLA haya sido “meramente circunstancial y electoral, sin militancia ni construcción territorial real”.

Según múltiples crónicas, la dirigente optó por conformar un bloque propio llamado “Alianza Libertad Republicana”, junto a un concejal de La Libertad Avanza y dos representantes del PRO, desplazando así al bloque oficialista de LLA y reconfigurando el equilibrio de fuerzas en el Concejo. En sus redes sociales, Gianni se defendió con un comunicado público: “Para los operadores seriales les cuento: no me fui a ningún lado, siempre de la mano de nuestro presidente, nuestro León”.

La flamante concejal explicó que su decisión respondía no a diferencias personales sino a “una realidad evidente” en el funcionamiento interno que, a su juicio, impedía el desarrollo pleno de su tarea legislativa en La Libertad Avanza y que buscaba “garantizar que la voz de los matanceros que abrazan las ideas de la libertad se desarrolle sin condicionamientos”. Una justificación que no cayó nada bien en las filas libertarias.

La figura de Gianni no llegó al escenario político libertario sin una historia anterior en otros espacios. Antes de su militancia en el movimiento mileista trabajó en la administración pública bajo gobiernos de corte peronista e incluso vinculados al espacio cercano a La Cámpora. Durante la gestión de Alberto Fernández, la dirigente fue Directora de Proyectos Ambientales en el Ministerio de Ambiente, entonces bajo la conducción de Juan Cabandié.

Su pasado político incluye también apoyos públicos en actividades de campaña por figuras del justicialismo, como la de Sergio Massa en 2023, y un recorrido dentro de la administración pública desde 2008 que la llevó por distintas gestiones, entre ellas la ANSES y la Secretaría de Ambiente. Pero, tras el triunfo de Javier Milei en 2023, Gianni se integró al arco oficialista como subsecretaria de Legales en el Ministerio de Capital Humano. En ese sector, la funcionaria fue gestora de denuncias contra figuras vinculadas a la administración anterior, como Juan Grabois, hasta que decidió dedicarse a la construcción política territorial en La Matanza.

El nuevo bloque conformado por la ex funcionaria de la cartera de Sandra Pettovello constituye la base desde la cual Gianni buscará ejercer su representación local y aglutinar fuerzas con una visión pragmática que, según ella misma afirmó, apunta a la “pluralidad y diálogo”. En ese recién nacido espacio, muchos libertarios se preguntan que rol jugara el titular bonaerense de LLA, Sebastián Pareja.

La crisis en La Libertad Avanza en el distrito matancero expone, una vez más, las tensiones internas en un movimiento político relativamente nuevo, con desafíos de cohesión territorial complejos dentro del conurbano bonaerense. La ruptura no solo reconfigura el tablero político local, sino que también pone en evidencia las dificultades de consolidación de las nuevas estructuras partidarias en territorios históricos dominado por el peronismo.