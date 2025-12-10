Quiénes son los doce diputados que abandonaron a Macri en las últimas semanas

El bloque del PRO en la Cámara de Diputados ha sufrido una significativa sangría en las últimas semanas, pasando de 24 integrantes antes de las elecciones legislativas de octubre de 2025 a solo 12 en la actualidad. Esta reducción se debe principalmente a la migración de legisladores alineados con Patricia Bullrich hacia La Libertad Avanza (LLA), el espacio liderado por Javier Milei, tras el triunfo oficialista en los comicios. Otros han optado por bloques independientes o provinciales, debilitando la posición de Mauricio Macri y reflejando tensiones internas por desacuerdos estratégicos y afinidades ideológicas con el gobierno libertario. Inspirado en el "plan libertario" que ya en mayo de 2025 comenzaba a "desplumar" al macrismo, este éxodo reciente consolida a LLA como una fuerza dominante en el Congreso, alcanzando hasta 95 diputados.

A continuación, la lista de los doce diputados que abandonaron el bloque PRO en las últimas semanas (desde finales de octubre hasta inicios de diciembre de 2025), con detalles sobre su trayectoria, motivos y destino, corrigiendo las provincias de origen basadas en información verificada:

Damián Arabia: Ex vicepresidente del PRO, expulsado por Macri en agosto de 2025 por supuestas ausencias, pero realmente por su cercanía a los libertarios. Rompió con el bloque el 31 de octubre para sumarse a LLA, argumentando la necesidad de alinearse con las reformas de Milei. Origen: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Sabrina Ajmechet: Diputada porteña, historiadora y aliada de Bullrich. Dejó el PRO el 31 de octubre para integrarse a LLA, priorizando el "cambio" y el endurecimiento en seguridad. Origen: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Laura Rodríguez Machado: Contadora cordobesa, reelegida en 2021 y 2025, líder del ala agro en el bullrichismo. Abandonó el macrismo el 31 de octubre para unirse a LLA, molesta por el desinterés de Macri en campañas clave. Origen: Córdoba. Silvana Giudici: Ex funcionaria porteña bajo Macri, especialista en comunicaciones. Se pasó a LLA el 31 de octubre, alineada con Bullrich en temas de antiterrorismo y desregulación. Origen: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Patricia Vázquez: Diputada bonaerense, con trayectoria en educación y seguridad. Rompió con PRO el 31 de octubre para sumarse a LLA, enfatizando convicciones ideológicas compartidas con Milei. Origen: Provincia de Buenos Aires. María Luisa González Estevarena: Electa en 2025 por CABA, con foco en urbanismo y transporte. Ingresó directamente a LLA el 10 de diciembre, abandonando el PRO por lealtad a Bullrich. Origen: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), aunque electa como diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires en algunos contextos. Carlos Almena: Electo en 2025, empresario con perfil bajo. Se unió a LLA desde el 10 de diciembre, criticando el liderazgo estancado de Macri y apostando por la renovación libertaria. Origen: San Luis (Villa de Merlo). Aníbal Tortoriello: Empresario rionegrino, compitió en las listas de 2025. Abandonó PRO para ingresar a LLA el 10 de diciembre, evitando "negociaciones ajenas" de Macri y alineándose con el oficialismo. Origen: Río Negro. Alejandro Bongiovanni: Diputado por Santa Fe, productor agropecuario. Confirmó su pase a LLA a fines de noviembre por afinidad con las reformas económicas de Milei, fortaleciendo el bloque oficialista a 94 miembros. Origen: Santa Fe. Verónica Razzini: Legisladora santafesina, se alejó previamente del PRO. Formalizó su ingreso a LLA en noviembre, tras un breve paso por un bloque intermedio, buscando representar al interior con políticas liberales. Origen: Santa Fe. Belén Avico: Diputada cordobesa de Río Cuarto. Pasó a LLA en noviembre, dejando al PRO sin representación en Córdoba y criticando la falta de renovación en el macrismo. Origen: Córdoba. José Núñez: Legislador santafesino. Abandonó PRO a fines de noviembre para integrarse al bloque Provincias Unidas, priorizando iniciativas provinciales y apoyo selectivo al gobierno nacional. Origen: Santa Fe.

Esta deserción masiva, que incluye tanto diputados actuales como electos, marca un punto de inflexión para el PRO, reduciendo su influencia y posicionando a LLA cerca del quórum propio en Diputados. Macri ha intentado frenar la fuga con llamados personales, pero las divisiones internas persisten, con el foco ahora en preservar la identidad partidaria de cara a 2027.