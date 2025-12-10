Archivo viral de Milei: "Una empresa puede contaminar el río todo lo que quiera, sobra el agua"

En septiembre de 2023, el entonces diputado y candidato presidencial Javier Milei pronunció una frase que hoy reaparece con fuerza en redes sociales y medios: “Una empresa puede contaminar el río todo lo que quiera”. La declaración se produjo durante una disertación en el Congreso Económico Argentino, en La Rural, donde Milei sostuvo:“¿Dónde está el daño? ¿Dónde está el problema ahí? Eso, en realidad, habla de una sociedad a la que le sobra el agua, y el precio del agua es cero”.

Y añadió: “El problema en realidad radica en que no hay derechos de propiedad sobre el agua. Cuando falte el agua, alguien va a ver un negocio ahí y va a reclamar los derechos de propiedad. Van a ver cómo ahí sí se termina la contaminación”.

Aunque el comentario fue realizado en 2023, hoy toma nuevo impulso mediático: este lunes 9 de diciembre de 2025, en la provincia de Mendoza se realizó una masiva marcha bajo la consigna de defensa del agua. La movilización, bautizada “Gesta Libertadora por el Agua”, partió desde la localidad de Uspallata y recorrió más de 100 km hasta la capital provincial. Los manifestantes reclaman que sus ríos y campos “pueden verse contaminados por los residuos mineros”, al tiempo que exigen al Senado provincial que rechace la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero de cobre y oro llamado Proyecto San Jorge (rebautizado como PSJ Cobre Mendocino).

La frase de Milei —“una empresa puede contaminar el río todo lo que quiera” y que “hay una sociedad a la que le sobra el agua” y “el precio del agua es cero” vuelve a resonar hoy con particular relevancia en Mendoza, donde la pregunta por el agua se mezcla con el debate sobre megaminería, recursos naturales y propiedad.

La marcha mendocina, al reclamar que “el agua de Mendoza no se negocia” se inscribe en una tradición de lucha por la defensa de lo común frente a intereses extractivos. En ese contexto, la frase de Milei —que planteaba falta de derechos de propiedad sobre el agua como causa de la contaminación— adquiere un nuevo matiz: si “no hay derechos de propiedad”, según él, “cuando falte el agua, alguien va a reclamar los derechos de propiedad” y “se terminará la contaminación”.

Pero para los participantes de la marcha, la tensión no reside en la propiedad privada del agua sino en el uso colectivo, el cuidado del ambiente, y el cuestionamiento de grandes emprendimientos que podrían afectar cuencas y ecosistemas, abriendo el debate sobre agua, contaminación, propiedad y modelo de desarrollo en Argentina.