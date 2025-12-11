Ex de Milei alineadas: Fátima Florez y Yuyito González en el show de Dante Gebel

En un cruce tan inesperado como comentado, Fátima Florez y Amalia “Yuyito” González —ambas ex parejas del presidente Javier Milei— coincidieron el martes por la noche en la despedida del espectáculo “PresiDante Tour”, de Dante Gebel, en el Teatro Gran Rex. Las imágenes del encuentro, difundidas en X por el periodista Juan Luis González, mostraron a ambas disfrutando del show en una sala repleta de figuras públicas. Su tuit, “Adivinen en el show de qué candidato pastor evangélico se cruzaron ayer Yuyito y Fátima...”, acompañado por fotos sonrientes desde la platea, desató una ola de interacciones y comentarios humorísticos.

La función marcó el cierre de la gira internacional de Gebel, un stand-up en el que reflexiona sobre la vida, la nostalgia y la muerte bajo la premisa de ser “Presidente por un día”. Con más de 700 mil espectadores a lo largo de 100 funciones, la presentación volvió a colmar el Gran Rex y reunió a una larga lista de celebridades del espectáculo, el deporte y los medios. Entre ellas, figuras como Graciela Alfano, “Rada” Aristarán, los Midachi, Marina Calabró y Rolando Barbano, “Maravilla” Martínez y otros artistas y periodistas que se sumaron al clima festivo de la noche.. Hubo fotos grupales, saludos desde el escenario y momentos de camaradería, con Florez posando junto a Calabró y Barbano, y González integrada al clima festivo.

El encuentro reavivó el interés por los vínculos que ambas mantuvieron con Milei. Florez inició su relación con el mandatario en agosto de 2023 tras coincidir en el programa de Mirtha Legrand durante la campaña. La pareja, que se mantuvo hasta principios de 2025, transitó una fuerte exposición mediática; incluso ella misma reconoció la intensidad de ese proceso: “Todo el mundo opinaba”. González, en cambio, tuvo un noviazgo breve con él en 2025 que concluyó en septiembre. Al anunciar la separación, habló de incompatibilidades de personalidad —“No somos fáciles”— aunque destacó el respeto mutuo y su apoyo en momentos institucionales.

En un año marcado por la hiperactividad presidencial, la coincidencia de Florez y González en el show de Gebel —un pastor al que Milei ha elogiado públicamente— vuelve a mostrar cómo las ex parejas del mandatario continúan moviéndose en entornos cercanos a su órbita.