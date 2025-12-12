La diputada María Celeste contra quiénes critican sus pechos

"Si a algunos les molesta mi silueta, mi top o mis tetas… el problema es de ellos, no mío. Yo me amo, me acepto y trabajo todos los días para ser la mejor versión de mí. Lamento que haya gente que no pueda hacer lo mismo y necesite descargar su miseria en una diputada que simplemente se viste como quiere. Dios, Patria, Familia… y autoestima. El resto, a terapia", mensajeó la diputada María Celeste Ponce en su cuenta de X.

En redes sociales, la legisladora cordobesa de La Libertad Avanza fue cuestionada por varios usuarios por su aspecto físico y una postura activa en sus redes sociales. La parlamentaria oriunda del pueblo serrano de Huinca Renancó forma parte del equipo de influencers libertarias más prominentes en el terreno virtual, junto a Lilia Lemoine, Eugenia Rolón y Romina Diez. Entre ellas, Ponce sobresale por sus firmes declaraciones postulando valores cristianos y evangélicos.

“Soy una mujer con valores firmes, que no cree en ese relativismo moral que últimamente se promueve en el país. En resumen, soy una mujer de derecha, con base en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”, declaró la legisladora y dueña de una empresa de software a los medios. También precisó que el ambiente en Diputados “es deplorable” y que convive con “muchos maleducados”.

No es la primera vez que hay una controversia en el aspecto corporal de la dirigente en redes sociales, casi todo lo contrario. En otras oportunidades la parlamentaria compartió fotos sugerentes en su cuenta de X en fechas patrias o actos conmemorativos. “¡Feliz de tener la bandera de Argentina en mi despacho!”, se refirió en un mensaje en la red social X a una novedad surgida en su lugar de trabajo. Lo hizo acompañada de una fotografía propia en plano medio. El posteo acumuló más de 37 mil likes y superó las 6.5 millones de impresiones.

Al viralizarse la imagen, varios internautas comenzaron a realizar comentarios sobre el cuerpo de la legisladora algo que muchos otros tomaron como ofensivo. “Es una foto común, en la oficina. Nada más. Desconozco el motivo de la viralización”, comentó, en diálogo con el portal TN y agregó: “Me llegan comentarios de todo tipo, pero la verdad es que solo leo lo que considero importante, algo en lo que realmente pueda contribuir. No me interesa lo superficial”.

En cuanto a su activismo en LLA, fundó en 2022 “Pumas Libertarios”, una agrupación en la que aglutinó un importante grupo de militantes en Córdoba. Allí conoció al presidente Javier Milei, sobre el que dijo: “Él sabía que defiendo las ideas de la libertad, eso ayudó a que me posicione como cabeza en la lista de diputados de una de las provincias más importantes a nivel electoral”, y continuó: “Javier es un amigo, una persona con la que puedo hablar libremente, aprender y admirar al mismo tiempo”.

Pero esas imágenes no fueron los únicos escándalos, el año pasado, el youtuber Eduardo "El Presto" Prestofelippo denunció a la diputada por coacción y enriquecimiento ilícito. La causa recayó en el juzgado federal en lo criminal Nº10, a cargo del juez Julián Ercolini. El comunicador dio a conocer que María Guillermina Ruiz Nieto, exasesora de la legisladora, acusó a Ponce de obligarla a transferirle la mayor parte de su salario bajo amenaza de expulsión. La legisladora calificó la situación como "una operación política contra LLA" y solicitó que se hablara de otros asuntos.

​