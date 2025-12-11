Otro testimonial: el libertario Diego Valenzuela juró como senador y enseguida pidió licencia

El dirigente libertario Diego Valenzuela juró la semana pasada como senador bonaerense tras dejar su cargo como intendente de Tres de Febrero, pero en cuestión de horas pidió licencia a su banca, en una decisión que fue sugerida desde la Casa Rosada y que reaviva el debate sobre las llamadas “candidaturas testimoniales”.

Valenzuela, aliado histórico de Patricia Bullrich y cercano al presidente Javier Milei, asumió su banca en La Plata el lunes y antes de tomar posesión efectiva solicitó la licencia que le permite renunciar temporalmente a sus funciones legislativas. La movida ocurre en momentos en que su nombre suena como posible designado al frente de la nueva Agencia Nacional de Migraciones, un organismo que recientemente pasó a depender del Ministerio de Seguridad.

Según fuentes legislativas, Valenzuela tenía la opción de pedir licencia ahora o al inicio de las sesiones ordinarias, en marzo, pero el llamado del Gobierno aceleró la decisión. En pocas horas, el ex jefe comunal pasó de jurar como senador a presentarse formalmente fuera del cuerpo, dejando abierta la puerta para ocupar un cargo ejecutivo en el gobierno nacional.

La jugada de Valenzuela vuelve a poner en primer plano el debate que el propio espacio libertario impulsó durante la campaña: la crítica a las candidaturas testimoniales. Milei y otros dirigentes de La Libertad Avanza sostenían que no respaldarían políticos que sólo buscaran “testimoniar” sin ejercer el cargo para el que fueron electos. Sin embargo, este episodio se suma a otros casos recientes —como los de Diego Santilli y Manuel Adorni— en los que figuras políticas eligieron hacerse elegibles pero desistieron de ocupar efectivamente sus bancas, al tiempo que proyectan desempeñarse en otros roles dentro de la administración o de sus partidos.

En el caso de Santilli, tras su elección como diputado nacional en 2023 terminó renunciando a su banca poco después de asumir, lo que generó críticas de distintos sectores por considerar la maniobra como un uso instrumental del voto. Adorni, por su parte, defendió su propia candidatura testimonial en la Ciudad de Buenos Aires, asegurando que no fue un “fraude” pese a no asumir el cargo para el que fue elegido.

Los movimientos de estos dirigentes ponen de relieve una discrepancia entre el discurso de rechazo a las candidaturas testimoniales y la práctica de utilizarlas como plataforma para acceder a otros espacios de poder, ya sea dentro del Congreso o en la administración ejecutiva. En este contexto, la experiencia de Valenzuela no solo reactiva esa polémica, sino que también abre preguntas sobre cómo se interpretan hoy las reglas no escritas de la política argentina frente a las ambiciones personales y las estrategias de los partidos.