Dante Gebel, candidato: el avance del poder evangélico

Dante Gebel se presenta en el teatro con un show alegórico a su candidatura, "Presidante", y ya aparecieron pasacalles que lo lanzan al terreno de la política. Él dice que ya tiene un jefe de campaña: Dios. Dante Gebel, el candidato. El avance del poder evangélico. Gebel sabe que es carismático: así construyó un imperio religioso que incluye un estadio propio y viajes en avión privado. Y tiene un importante promotor en la tierra: Mario Pergolini que produce su programa de televisión. Gebel admite que sus apariciones teatrales, mediáticas y en la tele -donde conduce un programa en Canal 13- son un caballo de Troya: llegar con códigos de influencer a un público que no consume pastores evangélicos clásicos.

El evangelismo es un fenómeno que se ha duplicado en los últimos 15 años en la Argentina y que representa casi al 20% de la población. Su crecimiento fue tan exponencial que en estas últimas elecciones llegó a tener, primera vez, un bloque confesional en el Congreso. Quizás mirando la experiencia de Bolsonaro en Brasil, Milei observa con atención este fenómeno e intenta seducir a sus líderes: otorgó la personería jurídica religiosa a la Iglesia Evangélica y la convocó a la Casa Rosada para orar y para que ayuden con la distribución de alimentos para los sectores más vulnerables. Es así como el evangelismo irrumpe en la escena política, de la mano de estructuras no tradicionales. Y Gebel quiere ponerse la banda presidencial: “A mí me gusta Milei, lo voté siempre pero si se presenta Dante iría con él”, asegura uno de los asistentes a su último show en el Gran Rex.

Cómo resiste El Chiqui Tapía las embestidas del gobierno y de la justicia por el escándalo AFA. Fue a buscar apoyo en un lobista de Donald Trump y se blindó con el apoyo de los clubes y de sectores de la política para sostenerse al frente de la asociación del fútbol argentino. El fantasma de la financiera Sur Finanzas, que está en la mira judicial con allanamientos, cajas fuertes y documentación secuestrada, recorre los pasillos de la AFA y genera preocupación.

Una nota increíble: el Sr selfie de la SIDE. Cristian Auguadra, el nuevo director del organismo de inteligencia, en lugar de ser precavido en sus publicaciones para mantener el secreto que amerita su cargo, llenó sus redes sociales de fotos suyas con familiares y de datos personales. En la SIDE miran con horror ese pasado facebookero y ya lo critican por lo bajo.

También vas a poder contar con información sobre el boom de viajar a Brasil para estas vacaciones: precios, tips y opciones de playas paradisíacas que terminan resultando más baratas que alquilar en nuestro país.