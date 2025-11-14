El empresario que ocupa esta semana la portada de NOTICIAS lleva cinco décadas transitando entre dos mundos que se potencian mutuamente: política y empresas. Fue diputado nacional a los 27 años, y a los 35 ya ocupaba el estratégico Ministerio del Interior durante el primer gobierno de Carlos Menem. Desde entonces -y hasta sus actuales 69 años- ha dedicado su vida a convertirse en uno de los empresarios más influyentes del país y de la región, con inversiones en energía, medios, minería, telecomunicaciones, construcción e incluso gastronomía.

“Eterno retorno: La fase mileísta de Manzano” es el título de tapa NOTICIAS de esta semana. José Luis Manzano siempre supo arrimarse al fuego sin quemarse. Con ADN peronista, tuvo afinidad con todos los gobiernos que le permitieran crecer. En los ‘90 fue uno más de la mesa chica de Menem, con el tiempo se aggiornó al relato K y durante los gobiernos de De la Rúa y Macri no perdió ni territorio ni negocios. Te contamos sus negocios “de época” como los vinculados a YPF, la estrategia de comprar Telefe conservando América y el encuentro que mantuvo con Milei en Miami.

También en la tapa de esta semana un personaje siempre provocador: Esmeralda, la Mitre peronista; dialogó con Franco Lindner sobre las razones de su metamorfosis política y la relación que mantiene con Cristina Kirchner, a quien visitó en su prisión domiciliaria.

En clave de entretenimiento: Wandarizados, Wanda Nara copó la televisión. Y una nueva terapia de bienestar, “Biopausa”, que consiste en el arte de aprender a frenar.