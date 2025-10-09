Triángulo promiscuo: el Presidente, el abogado y narco

Francisco Oneto está en el medio. Es el punto de contacto entre Javier Milei y Federico Machado. Entre la presidencia libertaria y la Justicia norteamericana. Entre la mesa chica del poder y un expediente por narcotráfico. ¿Cómo llegó hasta ahí?

Un triángulo promiscuo: “El Presidente, el abogado y el narco” es el título de NOTICIAS de esta semana. Una edición en la que analizamos las implicancias de esta extraña coincidencia. Hoy Oneto es, al mismo tiempo, el abogado personal del Presidente de la Nación y el defensor legal de un empresario que va camino a ser extraditado a los Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de dinero; “Fred Machado”.

El abogado que en 2023 había sido candidato por la Provincia de Buenos Aires en la lista de Milei, quedó como único apoderado judicial del Presidente cuando se fue Diego Spagnuolo, tras el escándalo por los audios y los sobornos en la Andis. Oneto tiene una especialidad que no figura en los títulos universitarios pero sí en su agenda: tomar causas que incomodan. Su currículum como defensor penal incluye un desfile de personajes difíciles de defender. Estafadores, asesinos, abusadores, femicidas e incluso iraníes bajo investigación internacional. Sus frecuentes encuentros con Santiago Caputo hablan de una influencia que trasciende la defensa presidencial en causas ríspidas: desde el caso de la criptomoneda Libra a enfrentamientos con periodistas.

La tapa de esta semana incluye también un análisis de la crisis del dólar, una sangría de alto riesgo.

Además de temas más amables como la insólita moda de los perfumes árabes y una revelación con pruebas científicas: las neurociencias demuestran que el optimismo tiene efectos concretos sobre la salud.