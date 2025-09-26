La tapa de NOTICIAS: Milei y Trump, las nuevas relaciones carnales

El apoyo político y en especial el monetario que prometió Estados Unidos trajo un aire que el Gobierno necesitaba con desesperación. Milei, en medio del momento más delicado de su carrera política, se abraza a Trump para intentar atar con alambres una administración atravesada por la crisis económica y las internas. Sólo un milagro de las fuerzas del Norte lo puede lograr.

“Auxilio y sumisión: Las nuevas relaciones carnales” es el título de tapa de NOTICIAS de esta semana. Una edición en la que te contamos cómo se gestó este salvataje inédito a su admirador del sur de América. Te contamos las verdades y mentiras de una relación política crecida al fuego de la nueva derecha global. Las rivalidades dentro del oficialismo por adjudicarse méritos en este logro y el rol determinante del lobbista Leonardo Scatturice.

También en la portada de esta semana, el freak show libertario en Olivos: en medio de la crisis aparecieron los militantes bizarros. Y en otro orden de cosas, el fenómeno del marketing del escándalo que demuestra que incomodar, vende. Y Gustavo Cordera: shows y un blanqueo que trajo polémica.

por R.N.