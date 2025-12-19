Escándalo en Diputados: quiénes son los K que negociaron con Martín Menem

La Cámara de Diputados vivió una de sus sesiones más explosivas del año cuando, pasada la medianoche, el presidente del cuerpo, Martín Menem, habilitó un acuerdo que permitió avanzar con la designación de los nuevos auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN). La maniobra, cerrada fuera del recinto y ejecutada a las apuradas, provocó un fuerte escándalo político y abrió una grieta interna en el oficialismo.

La negociación incluyó a Máximo Kirchner, jefe del bloque de Unión por la Patria, y a Germán Martínez, uno de los principales armadores parlamentarios del kirchnerismo. Ambos acordaron con Menem los términos para destrabar los cargos vacantes en la AGN, en una negociación que se terminó de sellar durante la madrugada y que tomó por sorpresa a los aliados del oficialismo.

El pacto permitió que se avanzara con la jura exprés de tres auditores: Rita Mónica Almada, vinculada a La Libertad Avanza; Juan Ignacio Forlón, cercano a La Cámpora; y Pamela Calletti, ligada al gobernador salteño Gustavo Sáenz. La votación se realizó cuando buena parte del recinto ya se encontraba semivacío y sin que el tema hubiera sido incluido en el temario original de la sesión.

La decisión detonó la relación entre La Libertad Avanza y el PRO, su principal socio parlamentario. El jefe del bloque macrista, Cristian Ritondo, acusó a Menem de romper los acuerdos políticos y de haber privilegiado un entendimiento con el kirchnerismo a espaldas de quienes sostuvieron al oficialismo durante meses en votaciones clave.

Desde el PRO cuestionaron no solo el contenido del acuerdo, sino también la forma en que se ejecutó. Legisladores macristas y de otros bloques abandonaron el recinto en señal de protesta y anticiparon que impulsarán acciones legales para impugnar la designación de los auditores, al considerar que el procedimiento vulneró normas constitucionales y reglamentarias.

En el trasfondo del escándalo aparece la disputa por el control de la AGN, un organismo clave para auditar al Poder Ejecutivo. El entendimiento entre Menem y el kirchnerismo dejó expuesta la fragilidad de las alianzas legislativas del Gobierno y abrió un nuevo frente de conflicto político dentro del Congreso, con consecuencias aún imprevisibles para la gobernabilidad parlamentaria.